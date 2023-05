FuoriFestival – Cantanti, attori, musicisti accendono la città: Guè, Noemi, Ariete, Enrico Brignano, Andrea Pennacchi e Giuseppe Cruciani

Torna, dopo il grande successo dello scorso anno, il FuoriFestival dell’Economia di Trento: il palinsesto parallelo al programma scientifico che propone al pubblico dei giovani e delle famiglie incontri ed eventi con contenuti alternativi e dalla forte capacità di aggregazione, declinando il tema del Festival – Il futuro del futuro – con un punto di vista diverso.

Obiettivo offrire nuove visioni attraverso i suoi protagonisti: incontri con personaggi del mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, influencer, creator, giovani realtà imprenditoriali e opinion leader nel proprio settore che interverranno a talk e momenti performativi per ispirare, attraverso il racconto del proprio percorso personale, nuovi modelli creativi e di business. Tra i filoni affrontati le nuove professioni dell’economia digitale, i temi sociali che stanno più a cuore ai giovani, la capacità di trasformare una passione in un business e come ci cambierà l’intelligenza artificiale.

Incontri con influencer, creator, startupper e opinion leader per ispirare i giovani: Norma’s Teaching, Manuelito “Hell Raton”, Rossella Miccio di Emergency, Luca Zingaretti e Miriam Leone

Il rapporto tra social e lavoro e le nuove opportunità che ne derivano sarà al centro dell’incontro d’apertura del 25 maggio “Professione Social” con l’avvocato Marisa Marrafino, Riccardo Pirrone, Pubblicitario e Ceo di Kirweb, e Massimiliano Allievi, commercialista attivo sui social. Il giorno dopo in “Storie di successo”, le voci di creators e giovani imprenditori come Marco Cioni e Matteo Bruno di Slim Dogs e come Norma Cerletti, insegnante di inglese founder di Norma’s Teaching srl, racconteranno come sono riusciti a fare di un’intuizione una realtà imprenditoriale.

Sabato saranno i gamers a raccontare come hanno trasformato la loro creatività in business: ospiti d’onore il discografico, talent scout e direttore creativo Manuelito “Hell Raton” e la pro player e content creator Sypher, entrambi della celebre crew Machete Gaming. Domenica 28 maggio si andrà invece alla scoperta del data journalism e delle nuove professionalità richieste con Gianluca Daluiso, Francesco Brocca e Giulia Scuffietti di Cose Non Cose e i coordinatori di Lab24, la sezione di data & visual journalism del Sole 24 Ore. Dalla voce di giovani imprenditori a quella di manager d’esperienza, per orientare e ispirare i percorsi dei CEO del futuro, grazie al format “Professione Manager”, curato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Perrino, che torna al FuoriFestival con due interviste al manager Francesco Micheli e all’amministratrice delegata del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d’Asero.

Chiude il filone dedicato alle nuove professioni, il ciclo delle tre LEZIONI DI FUTURO che affronteranno i cambiamenti in atto, moderate da Luca de Biase ed Enrico Giovannini. Protagonisti il 26 maggio il fisico Giorgio Einaudi, il 27 maggio Mario Nava, Direttore Generale della DG REFORM della Commissione europea, e la Rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto, e domenica l’economista Stefano Scarpetta, Director Employment, Labour and Social Affairs OECD.

Racconteranno la propria storia anche personaggi molto noti al pubblico, attori affermati che portano al FuoriFestival di Trento il racconto della loro carriera, delle sfide affrontate in percorsi professionali non sempre scontati. Sabato 27 maggio l’incontro con Luca Zingaretti che, da attore a imprenditore, racconterà l’esperienza di produttore creativo tra film, teatro, cartone animato, serie tv. Domenica 28 maggio l’incontro con Miriam Leone che racconterà l’impegno professionale e la trasversalità dei media, dalla tv al cinema ai social.

Quest’anno al FuoriFestival si parlerà anche di nuove idee di impresa che stanno nascendo in una Italia sempre più multiculturale, dove le rapide trasformazioni in atto stanno dimostrando quanto la capacità di cooperare e creare nuove visioni sia un approccio vincente al cambiamento. Protagoniste di tale cambiamento, il 27 maggio, sono le storie di crescita personale e professionale di giovani donne dalle identità plurali come la cantante d’opera Mariam Battistelli, la Principal e Inclusion Lead di Mida Shata Diallo, e l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour.

La riflessione sulle sfide del mondo nuovo non potrà poi prescindere dai temi della solidarietà e della pace globale e a parlarne sarà la Presidente di Emergency Rossella Miccio il 26 maggio. Non può poi mancare uno sguardo all’Europa del futuro, grazie alle occasioni di confronto diretto tra i giovani del Festival e i rappresentanti delle istituzioni Ue, promossi dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia attraverso l’iniziativa dei Policy Dialogues.

Sul fronte della comunicazione digitale, ospite del FuoriFestival Zaira, la prima Meta Influencer italiana. Esperta di linguaggi digitali, sostenitrice della Creator Economy e della Virtual Creativity, si muove tra i metaversi per divulgare la cultura digitale. Con lei sabato 27 maggio si parlerà dell’impatto del digitale nelle nostre vite.

Immancabile poi la finestra sull’educazione finanziaria, con i creators di Young Finance, il progetto video digital first del Sole 24 Ore che coinvolge talent con un forte seguito ed engagement su Youtube, come Elia Bombardelli e Gianluigi Ballarani, per parlare della sfida dell’economia del presente e del futuro.

In questo filone si inseriscono anche i laboratori creativi per i più piccoli organizzati da 24 ORE Cultura e Radio 24, ECONOMY KIDS – LA RADIO DEI RAGAZZI, che coinvolgeranno gli studenti delle scuole primarie a raccontare i temi del Festival dal proprio punto di vista, imparando le dinamiche del contesto radiofonico. Gran finale domenica 28 maggio sul palco di Piazza Cesare Battisti con il conduttore di Radio 24 Federico Taddia. Tutti i giorni, inoltre, in Piazza Fiera si potrà giocare a grandezza naturale al MONOPOLY del FESTIVAL DELL’ECONOMIA in versione “life size”. Per partecipare https://www.festivaleconomia.it/it/monopoly_lifesize

Imparare a dare nuova vita a parole e numeri è poi l’invito della mostra “L’altra faccia del Sole. Il guscio delle parole, l’anima dei numeri” del Vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli e del Direttore creativo Adriano Attus, in programma dal 25 al 28 maggio presso la Fondazione Caritro.

Fitta anche la programmazione serale del FuoriFestival che animerà piazze e teatri con una selezione adatta a tutti i pubblici e dove la musica e lo spettacolo dal vivo saranno i protagonisti grazie ai super ospiti presenti a Trento.

La prima a calcare il palco dell’Auditorium Santa Chiara sarà la cantautrice romana NOEMI, che si racconterà in un’intervista con Marta Cagnola di Radio 24 per poi regalare al pubblico una emozionante esibizione unplugged di alcuni dei suoi brani. Per chi preferisce le risate, la stessa sera al Teatro sociale lo show dell’attore veneto Andrea Pennacchi in “L’economia secondo Pojana” per una lezione tra il serio e il faceto. Due i live show di Radio 24 in programma giovedì sera: alla Filarmonica si terrà “La geopolitica va in scena! AAA Nuovo Mondo Cercasi” del giornalista esperto di conflitti internazionali Giampaolo Musumeci che, insieme al Vicepresidente Ispi Paolo Magri, proverà a capire che futuro e che equilibri globali ci attendono dopo tre anni di sconvolgenti eventi globali, dalla pandemia al ritiro dall’Afghanistan, dall’invasione in Ucraina alla nuova Guerra Fredda con la Cina. All’Itas Forum saranno invece di scena i Ciappter Ileven, il gruppo musical teatrale del Sole 24 Ore che ha inventato il pop economico tributario, con “l’Antologia del Serpente Corallo”, tratta dall’omonima trasmissione diventata podcast.

Venerdì sarà la volta del rapper GUE’ che al Teatro Sociale racconterà il suo ultimo album, Madreperla, una dichiarazione d’amore all’hip hop ricco di collaborazioni. Per gli appassionati della musica classica sul palco della Filarmonica si terrà il concerto della giovane e talentuosa pianista Gile Bae, Bòsendorfer Artist. Grande attesa poi per la versione inedita della Zanzara di Radio 24 che per l’occasione diventa un trio: Giuseppe Cruciani, David Parenzo e Pierluigi Pardo promettono scintille sul palco dell’Auditorium Santa Chiara con “Un Pardo nella Zanzara”.

Sabato sera all’Auditorium Santa Chiara un incontro imperdibile con Enrico Brignano. “Il valore della risata” sarà un viaggio nella comicità dell’artista, per riflettere sull’importanza e la responsabilità del comico in un periodo difficile come quello che abbiamo passato e stiamo ancora passando. Al Teatro Sociale un emozionante concerto del pianista Ramin Bahrani profondo conoscitore e interprete di Bach. Mentre per il pubblico più giovane sale sul palco di Piazza Cesare Battisti ARIETE, giovane cantautrice che, oltre alla sua musica porterà anche lo sguardo dei giovani sul mondo di oggi e sul futuro. A seguire, sempre in piazza, musica dalla console con la dj e influencer Giulia Centofante.

Ad animare le giornate del Festival anche di giorno ci penserà Radio 24 dal palco di Piazza Cesare Battisti che ospiterà, oltre alle dirette dei programmi, alcuni live show: venerdì pomeriggio “Off Topic” di Riccardo Poli, Alessandro Longoni, Beppe Salmetti e Andrea Roccabella, mentre sabato mattina sarà la volta di Alessandro Milan e Leonardo Manera in “Sintonizziamoci”. Tra informazione e comicità, divertimento e riflessioni, l’attore comico e il conduttore useranno l’attualità come punto di partenza per ridere e interrogarsi sulle contraddizioni del nostro tempo.

Il palinsesto del Fuori Festival sarà animato anche da iniziative a cura di realtà del territorio come la Fondazione Caritro, che ospiterà tra l’altro ’“Enactus National Competition”, e da diversi partner che cureranno palinsesti dedicati come l’Università Luiss Guido Carli, con incontri dove esperti e accademici si confronteranno sui grandi temi dell’attualità economica.

