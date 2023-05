“Mi sposo il giorno della finale di Champions e mio marito interista vuole la tv in sala, che faccio?”: il web si spacca

“Mi sposo il 10 giugno 2023 e per ironia della sorte quel giorno c’è la finale di Champions League…- scrive nel post sul forum – E per ancora più ironia della sorte in finale c’è l’Inter, la squadra del mio futuro marito…Lui dice che non gli importa di guardare la partita quel giorno ma insiste nel mettere una TV in sala per gli altri ospiti dicendo che ci faccio una brutta figura se non la metto. Onestamente per me la brutta figura la fa chi ad un matrimonio, per di più del proprio figlio, nipote, amico si estranea e guarda la partita invece di festeggiare.

Sono io la strana? Che ne pensate?”.

Il calcio è una passione che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo, spesso rendendo difficile la conciliazione con altri importanti eventi della vita privata. Questa problematica è stata messa in evidenza da una futura sposa che, alla ricerca di consigli, ha pubblicato sul forum di Matrimonio.com uno sfogo relativo a come poter conciliare la tanto attesa finale di Champions League con le proprie nozze, che cadono proprio lo stesso giorno.

La protagonista della vicenda si è trovata a dover fronteggiare il desiderio del futuro sposo, interista accanito, di poter mettere in sala un televisore per seguire l’evento sportivo insieme agli ospiti. La sposa si è chiesta se accontentare il marito o lasciare la sala senza tv, come era stata pensata.

La situazione ha destato l’interesse della comunità online, con numerose persone che hanno espresso il proprio punto di vista sulla questione. Molti hanno condiviso l’idea che il giorno delle nozze debba essere dedicato alla festa e alla celebrazione dell’amore, senza alcuna distrazione legata alla passione per il calcio.

Nonostante ciò, alcuni hanno sostenuto la necessità di concedere al futuro sposo e agli altri ospiti la possibilità di seguire la partita, purché ciò non interferisca con l’atmosfera del matrimonio.

“Ne ho parlato con mio marito stra tifoso. Si è messo le mani tra i capelli. Io e lui diciamo no maxi schermo. No TV. Si guardano il cellulare. E tuo marito guarda te. Sono interista. Spero che si prenda subito 3 goal e ti godi il tuo matrimonio”, scrive un’altra. “Per quanto io sia tifosissima dell’Inter e aspetti questa finale da anni, MAI metterei lo schermo al mio matrimonio e non vorrei vederlo nemmeno al matrimonio d’altri. Perché oscurare un giorno così importante con un evento che può invece ripetersi negli anni?! Se deciderai di mettere lo schermo sappi che marito e altri invitati penseranno alla partita ben oltre i 90 minuti di gioco”, risponde ancora un’altra.

La problematica sollevata dalla futura sposa, dunque, evidenzia come il calcio possa rappresentare un elemento di conflitto tra l’amore per lo sport e la vita privata, soprattutto in alcune occasioni fondamentali come le nozze. Tuttavia, come in ogni situazione, è possibile trovare un equilibrio e gestire questo connubio in maniera serena e rispettosa delle esigenze di entrambi i partner.