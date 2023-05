Liceo delle arti Depero, a breve la gara

È in fase conclusiva la progettazione esecutiva per la nuova sede del Liceo delle arti “Fortunato Depero” di Rovereto, che sorgerà sull’area prima occupata dal Macello civico di Rovereto, già demolito. L’avvio della procedura d’appalto è previsto nell’arco dei prossimi mesi. Il costo complessivo della realizzazione ammonta a 18,4 milioni di euro, dei quali 16 milioni per lavori. La partenza del cantiere è prevista per l’autunno 2023 con una durata di circa 2 anni. Questo il quadro aggiornato per l’opera promossa dall’Agenzia per le opere pubbliche della Provincia autonoma di Trento, nell’ambito dell’impegno per le nuove sedi scolastiche in Trentino.

“La nuova sede del Liceo delle arti Depero è un intervento largamente atteso dalla comunità di Rovereto e della Vallagarina e permetterà di dare una collocazione all’avanguardia per l’istituto, un punto di riferimento nel sistema della formazione trentina, con un forte orientamento alla progettazione artistica e ai nuovi linguaggi” afferma il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti. “Anche con questo intervento – aggiunge – l’Amministrazione provinciale porta avanti lo sforzo per migliorare le strutture scolastiche su tutto il territorio, tenendo conto delle complessità del settore appalti e della necessità di far fronte agli incrementi di spesa per le opere. È inoltre positivo il fatto che il lavoro dei tecnici stia procedendo in linea con le tempistiche stabilite”.



Un elemento sottolineato anche dall’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti. “Stiamo procedendo in coerenza con il cronoprogramma previsto per avviare questa importante opera, da tempo attesa dalla comunità scolastica del Depero e dal territorio. L’auspicio è quello di poter vedere nei prossimi mesi l’avvio della fase attuativa, per una soluzione individuata che è stata ritenuta la più adatta per fornire le migliori prospettive agli studenti. Il Liceo delle arti, va sottolineato, è un presidio del sistema scolastico trentino, fornisce ai giovani strumenti avanzati nel campo artistico, della comunicazione, del design, della multimedialità”.Il nuovo edificio darà finalmente una collocazione definitiva ed adeguata alle specifiche e particolari esigenze didattiche dell’istituto Depero. L’edificio progettato si sviluppa su tre piani fuori terra, oltre un piano interrato dedicato ad autorimessa e spazi tecnici, ed è composto da 16 aule didattiche, 25 aule specialistiche e laboratori, uno spazio biblioteca, una sala meeting, oltre agli spazi dedicati ai docenti e all’amministrazione. Gli ambienti sono distribuiti intorno ad un grande atrio polivalente a tutta altezza che funge da fulcro per l’intero edificio, nonché da spazio di sosta, socializzazione, esposizione e formazione.Il progetto si è posto l’obiettivo di realizzare un edificio performante ed ecosostenibile attraverso l’applicazione dei Criteri Minimi Ambientali, il rispetto dei requisiti di efficienza energetica per edifici NZEB e l’applicazione del protocollo di certificazione di sostenibilità ambientale LEED con l’obiettivo di raggiungere la certificazione LEED GOLD.