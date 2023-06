Case green. Spaziani Testa (Confedilizia): “Obiettivo emissioni zero per gli immobili è assurdo”

Proprio riguardo alla direttiva sulle case green, il presidente di Confedilizia ha esordito: "Il governo italiano dovrà farsi sentire per trasformare questa imposizione in qualcos'altro

Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e Ilaria Sambucci su Radio Cusano Campus, per fornire il proprio pensiero in merito alla delicata questione delle direttive sulle case green.

Proprio riguardo alla direttiva sulle case green, il presidente di Confedilizia ha esordito: “Il governo italiano dovrà farsi sentire per trasformare questa imposizione in qualcos’altro, magari in una forma di spinta graduale verso miglioramenti. Poi bisogna vedere se quella direzione sia del tutto giusta, perché l’obiettivo emissioni zero per gli immobili mi sembra assurdo”.

Proseguendo, Giorgio Spaziani Testa ha speso alcune parole anche in merito alla questione del superbonus: “Il superbonus? I denari per pagare tutti questi lavori non li avrebbe lo Stato italiano. Non ci sono le risorse per fare tutto questo nei tempi previsti. Neanche quella sarebbe la soluzione. Ricordiamo che la direttiva è stata votata solo da una parte del Parlamento europeo, un’altra parte l’ha contrastata”.