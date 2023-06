Zancla (FDI): “Sanità in affanno”

Le preoccupazioni recentemente espresse da medici e sindacati sono in linea con le nostre. Dipingono il quadro di un affanno ormai cronico che la pandemia ha notevolmente aggravato.



Il ricorso al supporto dei privati è una misura necessaria nell’immediato, ma deve essere accompagnata da interventi strutturali e investimenti che mettano in sicurezza il medio-lungo termine, dato che il rischio di un ricorso “al bisogno” ai privati è l’ulteriore svuotamento degli organici pubblici. L’equilibrio tra recupero dei tempi di attesa e conservazione delle prestazioni nel pubblico è ora difficile. Il sostegno delle strutture private va organizzato a monte, con la presa in carico in toto di certe patologie a bassa complessità di cura, per un periodo ben stabilito e con chiare garanzie qualitative.



Serve poi un piano di ampio respiro che ci renda nuovamente competitivi e attrattivi sul mercato del lavoro. Il progetto per la facoltà di medicina a Bolzano è valido, ma rischia di essere una scatola vuota senza il necessario ecosistema di alloggi, trasporto pubblico e servizi. Se poi non siamo in grado di fornire valide prospettive di carriera a chi studia qui, rischiamo di investire per formare professionisti che però andranno altrove. Già oggi la maggior parte degli studenti della Claudiana, una volta laureati, non si fermano in Alto Adige ma vanno a lavorare all’estero; molti di questi sono altoatesini, se non siamo attrattivi per chi è nato e cresciuto qui, come possiamo esserlo per chi viene da fuori? Bisogna tenere conto del costo della vita, del problema alloggi, della necessità di seguire corsi di lingua ma anche di far trovare, ai nuovi arrivati, un clima di lavoro proficuo, meritocratico ed equilibrato. Le nuove leve devono trovare colleghi più anziani in grado di garantire affiancamento e supporto nell’inserimento, non riempire i “buchi” lasciati da chi non ce la fa più e va via . Senza una vera valorizzazione delle risorse e delle potenzialità che già abbiamo non si va da nessuna parte. Ha scritto il dr. Alessandro Zancla di Fratelli d’Italia in una nota alla stampa.