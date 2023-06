Chissà cosa pensava realmente Mariasofia Federico quando diceva a 16 anni di voler cambiare il mondo: forse già pensava che la sua battaglia era quella di sdoganare il porno in Italia. La vita di Mariasofia Federico, giovane creator che si è avvicinata al mondo del porno per sensibilizzare sul sex work e abbattere gli stereotipi ad esso associati, ha preso una piega imprevedibile. Dopo essere stata ammessa all’Academy di Rocco Siffredi e aver deciso di aprire un profilo su OnlyFans, piattaforma di foto a pagamento, la sua storia è diventata oggetto di discussione. In particolare, suo padre Luca Federico ha espresso preoccupazione per le scelte della figlia, intervistato al programma radiofonico La Zanzara.

Luca Federico ha dichiarato di non stare affatto bene, come sua moglie, e ha ammesso di sentirsi in parte colpevole per le decisioni prese da Mariasofia. Ha anche manifestato timore che possa essere manipolata da qualcuno. Ha anche ammesso di aver avuto contatti con Rocco Siffredi, che avrebbe voluto sentire la sua opinione, nonostante la figlia fosse maggiorenne da tempo. Questa richiesta è stata motivata da un precedente intervento radiofonico di Luca, ripreso poi dai media.

Luca Federico ha commentato che ha scelto “il male minore” e che almeno con Siffredi sa dove sta e che sua figlia è protetta. Tuttavia, non nasconde di provare una sofferenza profonda nell’immaginare la figlia in quel mondo. Infatti, ha ammesso di aver visto uno dei video di Mariasofia insieme a sua moglie, scoprendo scene molto esplicite. La reazione di sua moglie è stata fredda, ma ha mostrato preoccupazione per le scelte e ha messo in guardia la figlia da future conseguenze negative.

La 18enne ha deciso poi di pubblicare un video su Instagram per rispondere alle dichiarazioni del padre che, infatti, non ha nascosto la sua preoccupazione e le perplessità nei confronti di una scelta che ritiene non adatta a sua figlia, ma dalla quale non cerca di allontanarla. Nel video, pubblicato sul suo account, Mariasofia affronta la questione partendo dalla domanda: “I tuoi genitori cosa ne pensano che fai porno su Onlyfans?” e a questo proposito dichiara:

Molte persone me lo chiedono e oggi ho deciso di svelare l’arcano e non perché lo volessi, ma perché, non sto scherzando, loro mi hanno intimato di parlarne, in quanto ci tenevano a far presente pubblicamente che sono sempre stati contro questo mondo e che non mi supportano affatto. Tant’è che hanno provato a dissuadermi più volte, dicendomi che prima o poi Dio sarebbe entrato dentro di me e mi avrebbe fatto ritornare sulla retta via.

Il discorso, quindi, continua: “Prendendo spunto dalle loro preoccupazioni, parto dal presupposto che se mi rapportassi con qualcuno della mia età con l’intenzione di far parte del mondo del sex work digitale, consiglierei immediatamente di pensarci due volte, considerando che ci sono diverse criticità che non sono sopportabili da tutti i caratteri”.

In un’intervista al Corriere della Sera, Felicitas, un esperto del settore, ha svelato una realtà molto diversa da quella dei guadagni milionari che spesso si associano a OnlyFans. In realtà, il guadagno medio di chi utilizza questa piattaforma è di 180 euro al mese. Ragazze giovani appaiono in televisione raccontando quanto sia facile guadagnare denaro, ma secondo Felicitas rischiano di rovinarsi la vita per un così scarso guadagno.