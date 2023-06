L’estate a Faedo parte con un evento del tutto nuovo per scoprire i vini che appartengono a questo territorio, con l’obiettivo di promuovere i prodotti vitivinicoli della collina di Faedo che può contare ben sette cantine private.

“Notte di Bacco” è il nome dell’iniziativa che si terrà a Faedo venerdì 23 giugno, durante la quale gli ospiti potranno apprezzare diverse degustazioni di vini bianchi, rossi e spumanti, in una location particolare, curata nei dettagli per vivere un’esperienza nuova.

L’idea di questa serata è nata da un gruppo di giovani amici di Faedo che fanno parte della Pro Loco del paese: una sera, davanti ad un calice di vino, il progetto ha preso forma e successivamente sono stati coinvolti i vignaioli di Faedo, ognuno dei quali può offrire vini con diverse sfumature, tutte da scoprire.

Viviana Brugnara, presidente della Pro Loco di Faedo: “Come direttivo siamo molto contenti per l’impegno assunto dal gruppo di giovani soci. Crediamo che per mantenere viva la nostra Pro Loco ci sia sempre bisogno di linfa nuova: in questo caso i ragazzi che hanno ideato questo evento rappresentano uno stimolo per ampliare la nostra proposta turistica che offriamo sul territorio, non solo per i residenti ma anche per chi vorrà venire a farci visita. Sarà certamente una bella occasione per conoscere i vini di Faedo e per incontrare e parlare con i produttori che portano avanti questa attività”.

Il programma

Venerdì 23 giugno alle ore 18 prenderà quindi il via “Notte di Bacco”, una nuova winexperience, giovane e frizzante, che vedrà coinvolte sei cantine e i relativi produttori presenti sul territorio: Bellaveder, Castel Rametz, Graziano Fontana, Pojer e Sandri, Sandri Arcangelo e Villa Piccola.

Nella cornice scenografica della piazza di Faedo, ad accompagnare la serata in musica ci sarà dj set con AMP Music, oltre ad un punto di ristoro in cui verranno preparati dei taglieri con salumi e formaggi per assaporare la gastronomia trentina.

I giovani soci della Pro Loco di Faedo hanno creato la pagina instagram @nottedibacco in cui vengono aggiunte giorno per giorno tutte le novità dell’evento.