Mussolini: “Le famiglie arcobaleno non sono l’ISIS”

In un’intervista recente alla trasmissione radiofonica “L’Italia s’è desta”, l’Europarlamentare Alessandra Mussolini ha espresso la sua opinione su svariati argomenti di attualità che stanno caratterizzando il panorama politico italiano e internazionale.

Quanto avvenuto a Padova, con la Procura che ha ufficialmente impugnato tutti e 33 gli atti di nascita registrati dal sindaco Sergio Giordani, dal 2017 a oggi, relativi ai figli delle coppie omogenitoriali, ha suscitato lo sconcerto di Alessandra Mussolini che da almeno un paio d’anni riscopertasi alleata della comunità LGBTQIA+ nazionale, si è infatti scagliata contro la Procura di Padova e indirettamente contro quel Governo Meloni che con la circolare Piantedosi.

A seguito di queste affermazioni, l’Europarlamentare ha sostenuto che si dovrebbe lasciare alle persone la libertà di fare come più preferiscono, concentrandosi invece su questioni più serie come tasse, casa e immigrazione. Queste tematiche, secondo Mussolini, richiedono maggiore attenzione e soluzioni concrete da parte delle istituzioni.

La questione dell’immigrazione è stata un altro argomento toccato dall’ex parlamentare del PdL. Alessandra Mussolini ha dichiarato che l’Italia si sente abbandonata e ha insistito sul fatto che sia necessario apportare modifiche al Trattato di Dublino. Ha evidenziato come gli Stati membri dell’Unione Europea non sembrino disposti a fare il proprio dovere nell’affrontare la crisi migratoria, lasciando così il peso della gestione dei flussi migratori all’Italia.

L’Europarlamentare, con queste affermazioni, mira a sollevare questioni di importanza per il paese, cercando di attirare l’attenzione sulle problematiche che vanno oltre la politica quotidiana. Tuttavia, alcune delle sue dichiarazioni potrebbero essere considerate divisive e suscitare polemiche. La questione della morbosità sessuale in Italia, in particolare, potrebbe essere generalizzata e non pienamente rappresentativa della realtà.

L’Europarlamentare Alessandra Mussolini è così intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e Ilaria Sambucci su Radio Cusano Campus.

La procura di Padova impugna 33 atti di nascita. “E’ un fatto inaudito, arrivano in modo retroattivo a sfasciare dei nuclei familiari. Non è tanto la questione del doppio cognome, si tratta di andare a distruggere nucleo familiare di affetti consolidati, per cosa? Non c’è una legge e si vanno a penalizzare solo i minori. Sono battaglie da fare, io mi sentivo di fare questa riflessione a prescindere da quello che uno si può pensare. Non siamo mica di fronte all’Isis, a delinquenti, per cui bisognava fare una legge urgente, si faccia un atto il più elastico possibile. C’è troppa morbosità sessuale in Italia, lasciategli fare come gli pare, pensiamo alle cose serie: alle tasse, alla casa, all’immigrazione. Maternità surrogata? L’80% è fatta da eterosessuali, se la vogliono regolamentare… A me lo Stato ingerente nella vita delle persone non piace”.

Sulla situazione migranti a Lampedusa. “Non si può andare avanti così. Anche ieri l’hotspot era pieno, ci sono stati dispersi in mare. Sono arrivati tantissimi bambini, donne in gravidanza avanzata. Come facciamo solo noi italiani a gestire questa situazione mentre l’Europa sta a guardare. E’ una situazione molto delicata. Nelle acque Sar facciamo solo noi il lavoro, perché purtroppo non si riesce a cambiare il Trattato di Dublino perché gli Stati membri non vogliono. La Croce rossa, Frontex, il sindaco di Lampedusa svolgono un lavoro incredibile, ma non possono gestire tutto loro”.