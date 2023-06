Sanità trentina al 2° posto in Italia nella classifica del Crea. Cattoi e Testor (Lega): “Bene così e avanti tutta per fare sempre il massimo”

E' iniziato con queste parole l'intervento con il quale, le parlamentari della Lega, Vanessa Catto ed Elena Testor hanno voluto commentare il risultato ottenuto dalla Sanità Trentina nella classifica del Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (Crea).

“La sanità trentina è promossa a pieni voti risultando seconda, dopo il Veneto, nella classifica del Crea, centro per la ricerca economica applicata alla sanità, per le performance regionali“.

E’ iniziato con queste parole l’intervento con il quale, le parlamentari della Lega, Vanessa Catto ed Elena Testor hanno voluto commentare il risultato ottenuto dalla Sanità Trentina nella classifica del Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (Crea).

Le parlamentari hanno poi proseguito evidenziando come questo risultato dovrebbero, finalmente, porre fine alle polemiche strumentali delle opposizioni in merito alla presunta non efficienza della Regione Trentino, aggiungendo: “Parlano i fatti: l’ottimo lavoro del presidente Fugatti e dell’assessore Segnana hanno portato a risultati più che virtuosi di cui possono beneficiare tutti i trentini. Gli ottimi risultati in tutti e sei i criteri presi in esame (appropriatezza, equità, sociale, esiti, economico- finanziaria, innovazione), ne sono la prova“.

Secondo quanto affermato dalle esponenti della Lega poi, stando al report del Crea, a far guadagnare posizioni al Trentino in classifica sarebbe stata la dimensione sociale che, attraverso un grande numero di interventi con tecniche mininvasive, buon accesso ai servizi e un ottimo tasso di ospedalizzazione evitabile, per patologie croniche e per l’indice di sforamento della spesa farmaceutica procapite.

Infine, Vanessa Cattoi ed Elena Testor, hanno concluso il loro intervento ribadendo la loro soddisfazione per il risultato raggiunto, affermando: “Bene così e avanti tutta per fare sempre il massimo”.