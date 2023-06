Spari alla prof, promossi col 9 in condotta. La docente: “Uno schiaffo morale”

La prof colpita al volto da alcuni pallini di gomma durante una lezione di Scienze all’Its “Viola Marchesini” di Rovigo ha espresso il suo rammarico per la promozione dei due studenti responsabili di aver sparato in classe contro di lei.

La violenza nelle scuole è un problema sempre più diffuso nella società odierna. Un recente episodio avvenuto presso l’Its “Viola Marchesini” di Rovigo ha visto una prof colpita al volto da alcuni pallini di gomma sparati da due studenti durante una lezione di Scienze. Ciò che ha suscitato scalpore e sconcerto, però, è stata la decisione di promuovere i due responsabili di tale atto violento con un 9 in condotta.

La professoressa, colpita da questa decisione, ha espresso il suo rammarico e la sua delusione. Ha sottolineato che solo i membri del consiglio di classe conoscono esattamente come si siano svolti i fatti e che, anche se non è d’accordo con la decisione presa, si deve rispettare l’autorità del consiglio. Secondo lei, se si desidera modificare il risultato di una decisione, occorre cambiare le regole, ma non si può semplicemente puntare il dito contro le decisioni prese.

Il presidente dell’ANP, Antonello Giannelli, ha sottolineato il fatto che le decisioni del consiglio di classe sono sovrane e che, se un genitore o un insegnante non è d’accordo, possono fare ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR). Tuttavia, Giannelli ha notato che pochissimi docenti o genitori fanno ricorso perché questo comporterebbe anche il pagamento di una cifra considerevole, circa 3 mila euro, per il contributo unificato al TAR.

“La decisione appare sconcertante. – ha affermato la prof – Gli unici che sanno come sono andati realmente i fatti sono i membri del consiglio di classe, il quale è sovrano e su questo vorrei riflettere. Noi abbiamo un ordinamento fatto in un certo modo, se le conclusioni a cui si arriva non ci piacciono, bisogna cambiare le regole. Non si può puntare semplicemente il dito contro delle decisioni. Quello che viene detto dal consiglio di classe è sovrano, se un genitore non fosse d’accordo potrebbe impugnare un giudizio davanti al tar o anche un docente che non condividesse quanto espresso ma nessun docente lo farebbe perché contrario ad una promozione magari dovendo anche pagare il contributo unificato al tar, circa 3000 euro. In Italia abbiamo quattrocentomila classi, se prendiamo solo la scuola secondaria centocinquantamila classi e altrettanto consigli di classe sovrani che decidono come meglio credono”, così Antonello Giannelli, presidente dell’ANP (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola) ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e Ilaria Sambucci su Radio Cusano Campus.

“Il ministro si è detto scandalizzato poiché diseducativo, aldilà del commento dobbiamo chiederci cosa possiamo fare. Possiamo cambiare la legge sugli scrutini, può sennò il ministro impugnare la decisione? Ma come può seguire centocinquantamila scrutini all’anno? Le proporzioni rendono impossibile una ipotesi di questo tipo. Penso che il punto sia con abbiamo la condivisione forte di certi principi, ma anche ammesso che la avessimo, ribadisco che il numero dei consigli di classe è così elevato che troveremo sempre qualcuno che la pensa in modo diverso dagli altri” ha aggiungo Giannelli.

La prof chiede l’intervento del ministro Valditara. “Andrebbe chiesto ai colleghi. Il ministro non ha titolo. Potrebbe indire una ispezione per capire se lo scrutinio è stato condotto secondo le regole, cioè se erano tutti presenti, se è stata data ad ognuno la possibilità di dire quello che pensava, e se si è proceduto con la votazione. Dopo di che se tutti erano d’accordo o comunque c’era una maggioranza non c’è niente da fare, si chiama democrazia. Io credo che ci sia qualche frizione tra questa docente e i suoi collegi perché in base alla mia esperienza è impossibile che un collega si comporti coì nei confronti di un altro. Se un docente è stato maltrattato dagli alunni non esiste che un docente solidarizzi con gli alunni e non con il collega”, continua Giannelli.

Su possibili pressioni esterne: “Pressioni per un 9 in condotta non credo, si poteva anche mettere 6 e il ragazzo sarebbe stato promosso ugualmente. Il punto, ripeto, è che bisogna cambiare le regole se i risultati a cui portano non piacciono perché non ha senso prendersela con i risultati. La decisione è il risultato di un giudizio complessivo. È sconcertante ma forse c’è dietro qualcosa che non sappiamo” conclude il Presidente Anp.