La barca sospesa sul Lago di Garda fa infuriare la Provincia Autonoma di Trento

La barca sospesa sul Lago di Garda della Eon, una società energetica che recentemente a riguardo ha fatto uno spot su questa in ottica ambientalista, non è piaciuta a nessuno e il dipartimento legale della Provincia autonoma di Trento è pronto a una diffida all’azienda. Se le foto e il testo incriminati non verranno rimossi, vi è la possibilità concreta di finire in tribunale.

A inizio giugno, Eon Energia ha commissionato all’artista Domenico Pellegrino un’opera d’arte che avesse lo scopo di sensibilizzare sul tema dell’ambiente. L’opera consiste in una barca al largo di Manerba sollevata sull’acqua di 75 centimetri, corrispondenti alla quantità di acqua che il livello del lago ha perso negli ultimi quattro anni. Secondo l’azienda, questa installazione rappresenta un simbolo immediato dei cambiamenti climatici e dei loro effetti estremi.

Tuttavia, la Provincia autonoma di Trento non ha apprezzato l’iniziativa e ha inviato una diffida ad Eon, firmata dal responsabile del dipartimento legale, Giacomo Bernardi. Secondo la PAT, la pubblicità danneggia l’immagine del Trentino e compromette l’azione governativa in ambito territoriale, promozione turistica, investimenti nel campo delle energie rinnovabili e gestione delle risorse idriche. Inoltre, sostiene che il video e le foto presentate danneggiano il programma di promozione turistica del lago di Garda e dell’intero territorio trentino.

La Provincia afferma che il cambiamento climatico costituisce un pericolo e sottolinea l’importanza di adottare politiche virtuose per migliorare il rapporto tra uomo e natura. Tuttavia, sottolinea anche il ruolo di primo piano che la Provincia di Trento ha sempre avuto nella gestione del proprio territorio. In particolare, si è distinta per la gestione delle risorse idriche, con investimenti e programmazione, al fine di prevenire eventi catastrofici e garantire un utilizzo corretto di questa risorsa essenziale a differenza di ciò che può rappresentare la barca sospesa sul lago di Garda.

La Provincia suggerisce che, nonostante l’asserita diminuzione del livello dell’acqua del lago di Garda dovuta ai cambiamenti climatici, il livello dell’acqua è tornato a misurazioni migliori rispetto al passato, smentendo quindi l’immagine negativa proposta dalla pubblicità della Barca sospesa sul lago di Garda. Questa immagine di un lago prosciugato scoraggerebbe i visitatori e danneggerebbe direttamente le azioni intraprese per promuovere il lago di Garda come meta turistica privilegiata. La Provincia invita quindi Eon a rimuovere immediatamente le foto e i video che ritraggono il lago di Garda in modo inaccurato, poiché ciò danneggerebbe l’immagine del Trentino, del lago di Garda e delle amministrazioni coinvolte, con conseguenti danni finanziari e non finanziari. Riserva inoltre il diritto di intraprendere azioni legali.

Nonostante le affermazioni della Provincia, il Trentino politico-amministrativo elogia la buona salute del lago di Garda. I dati ufficiali mostrano infatti che a maggio il livello del lago era di 80 centimetri sopra lo zero idrometrico, che corrisponde a 64,027 metri sopra il livello del mare. Durante l’inverno, di solito il livello tocca gli 80-100 cm sopra lo zero idrometrico, mentre in estate può scendere fino a 10 centimetri. Per trovare un valore simile a quello attuale bisognerebbe fare riferimento agli anni ’80, quando il livello era simile a quello attuale.

La controversia tra Eon e la Provincia autonoma di Trento evidenzia le diversità di opinioni riguardo alla situazione del lago di Garda e ai cambiamenti climatici. Eon sostiene che la sua installazione rappresenti un simbolo reale dei cambiamenti climatici e dei loro impatti, mentre la Provincia afferma che i dati ufficiali dimostrano il contrario. Sarà compito della giustizia decidere se questa pubblicità costituisca effettivamente un caso di pubblicità ingannevole e se Eon dovrà affrontare conseguenze legali.