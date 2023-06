Valditara punta a ripensare al voto in condotta

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato durante l’evento ‘Futuro Direzione Nord’ alla Fondazione Stelline a Milano che interverrà sul voto di condotta degli studenti. Questa decisione è stata presa in seguito all’episodio verificatosi a Rovigo, dove due studenti hanno sparato con una pistola a pallini alla propria insegnante e, nonostante ciò, hanno ricevuto un 9 in condotta.

Il caso di Rovigo ha lasciato il ministro perplesso, portandolo a mandare un’ispezione per comprendere come sia stato possibile che uno studente che aveva commesso un gesto di violenza potesse ottenere un così alto punteggio nella valutazione della sua condotta. Il ministro ha dichiarato che è necessario capire se il ministero ha la possibilità di intervenire e modificare questo aspetto.

Tuttavia, l’intervento del ministro non si limiterà solo all’ispezione, ma coinvolgerà una revisione completa del sistema scolastico. Valditara ha infatti affermato che è necessario ripensare il significato e il ruolo del voto di condotta per l’intero anno scolastico. Il ministro ha inoltre annunciato che il ministero sta studiando nuove norme da mettere rapidamente in funzione.

Il ministro Valditara ha sottolineato che è fondamentale ridare autorevolezza alla figura del docente e porlo al centro della società. A tal proposito, ha concluso che sono necessari anche provvedimenti per combattere il bullismo nelle scuole, facendo riferimento al gruppo di lavoro di lotta al bullismo, che ha appena completato i lavori. Il ministro ha annunciato che a partire dalla prossima settimana inizieranno a proporre soluzioni innovative e di valore per valorizzare il voto di condotta degli studenti.

Infine, Valditara ha espresso la sua contrarietà all’utilizzo della sospensione come un abbandono del ragazzo al suo destino. Egli ritiene invece che sia necessario offrire più opportunità di formazione e di volontariato sociale agli studenti che si comportano in modo trasgressivo o bullizzano gli altri.

