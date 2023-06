Rossato interroga sui dubbi riguardanti il Prg di Trento

Nella domanda posta durante la question time di oggi in Consiglio provinciale, la Consigliera Rossato si è riferita a una precedente interrogazione e ha posto una domanda alla Giunta riguardante l’articolo 84 ter del Piano regolatore generale (Prg) del Comune di Trento, chiedendo sulla base di quali presupposti tale articolo sia superato dal Codice dell’ambiente e qual è l’esito della valutazione del rispetto delle condizioni di quest’ultimo effettuata nell’ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via).

Nella sua risposta, l’assessore Tonina ha chiarito che l’articolo in questione è una norma di grado superiore e prevale sul Prg comunale in materia. In generale, il potenziamento della linea ferroviaria rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ed è quindi sottoposto a una procedura specifica. La determinazione conclusiva perfeziona l’intesa sulla localizzazione dell’opera. Per quanto riguarda la valutazione del rispetto delle condizioni del Codice dell’ambiente, questa viene effettuata nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale da parte dell’autorità competente per la bonifica, come definito dall’articolo 2 della legge.

Per quanto riguarda la circonvallazione di Trento, al momento non risulta ancora essere stata presentata la progettazione esecutiva dell’opera, pertanto le condizioni per la valutazione d’impatto ambientale non sono ancora state definite.

È importante sottolineare che la valutazione del rispetto delle condizioni del Codice dell’ambiente è fondamentale per assicurare la tutela dell’ambiente e la sostenibilità delle opere pubbliche. La procedura di Via, infatti, permette di valutare gli effetti ambientali di un progetto e di individuare eventuali misure di mitigazione o compensazione per minimizzare il suo impatto negativo sull’ecosistema circostante. È quindi di fondamentale importanza che la progettazione esecutiva dell’opera venga presentata al fine di consentire una valutazione accurata e completa dell’impatto ambientale e delle relative misure di tutela.

