Gusto e musica al castello: il 9 luglio a “Castello d’incanto” a Bresimo

Torna domenica 9 luglio la seconda edizione di Castello d’incanto, organizzato dalla Pro Loco di Bresimo in collaborazione con l’amministrazione comunale e le altreassociazioni del territorio, le Donne Rurali e i Vigili del Fuoco.

Lo scorso anno quasi 200 persone hanno preso parte a questo evento che coniuga musica, enogastronomia e natura. Anche quest’anno, nella suggestiva cornice del castello di Altaguardia, il più alto di tutto il Trentino a 1200 m di quota, risuoneranno le note dei canti del Coro Maddalene di Revò. Non solo musica in questa manifestazione, ma anche un viaggio nei sapori della tradizione culinaria della Valle di Non, con il suo piatto più conosciuto, il tortel di patate.



L’evento nasce dalla volontà della Pro Loco di valorizzare un luogo particolarmente caro alla

comunità di Bresimo e a chi queste valli le frequenta per trascorrere un periodo di riposo,

facendolo vivere in un modo diverso dal solito.



Arianna Manica, presidente della Pro Loco di Bresimo: “Il castello è il simbolo del nostro paese edella nostra associazione, è un luogo di particolare interesse storico e culturale che abbiamo la fortuna di avere a pochi passi dalle nostre case. L’evento è un modo per unire storia, natura e

cultura”





Il programma

La manifestazione sarà aperta alle ore 18 dal concerto del Coro Maddalene, fondato a Revò oltre 50 anni fa. I loro canti spaziano da quelli popolari di ambito locale, nazionale e internazionale alla musica di soggetto religioso a brani del repertorio lirico.

Il momento musicale sarà poi seguito, alle 19.30, dalla cena tipica negli spazi del Castello Basso, preparata dalla Pro Loco in collaborazione con le Donne Rurali di Bresimo: tortei de patate, affettati, formaggi, cavolo cappuccio e fagioli borlotti.

Ingresso

Concerto e cena (bevande incluse)12 euro



Si raccomanda di munirsi di frontalino/torcia per il rientro in paese.

In caso di maltempo l’evento si terrà interamente al Castello Basso.

Entrambi i castelli possono essere raggiunti esclusivamente a piedi. Il castello di Altaguardia

è raggiungibile con una passeggiata di 30 minuti dal paese di Bresimo.



Info

Castello di Altaguardia:

Ore 18 concerto del Coro Maddalene

Castello Basso:

Dalle 19.30: cena tipica

Per informazioni, prenotazioni o particolari necessità rivolgersi al numero 3393010988 oppure sul profilo Instagram @prolocobresimo.