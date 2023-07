La Berlinguer sbarca sulle Reti della famiglia Berlusconi

La scelta di affidare a Bianca Berlinguer la conduzione di “Stasera Italia” su Rete4 sembra ormai definitiva. Dopo aver lasciato la Rai, la giornalista ha trovato un nuovo studio in cui accasarsi ed è pronta a prendere il posto lasciato libero da Barbara Palombelli nel talk politico che va in onda dal lunedì al venerdì in access prime time.

Questa decisione sembra essere logica, in quanto permette di dare continuità e riconoscibilità a un volto che ha una storia televisiva e politica importante. Sarà interessante abituarsi a vedere la figlia di un dirigente del Pci entrare nel gruppo di reti Mediaset, guidato da Berlusconi, che ha fatto della lotta ai “comunisti” uno dei suoi punti di forza.

Le scelte sono ormai fatte e la giornalista ha già comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione di “#cartabianca”. In una lettera inviata alla Rai, ha ringraziato l’Azienda per i 34 anni di lavoro, durante i quali ha sempre lavorato con piena autonomia sia come direttore che come conduttrice di programmi di approfondimento.

Con l’arrivo di Bianca Berlinguer, il palinsesto di Rete4 si rinnova nella continuità, mantenendo i talk politici come elemento fondamentale. Le prime serate dovrebbero quindi rimanere nel solco delle abitudini, con Nicola Porro che conduce “Quarta Repubblica” il lunedì, Mario Giordano con “Fuori dal coro” il martedì, Veronica Gentili con “Controcorrente” il mercoledì, Paolo Del Debbio con “Dritto e rovescio” il giovedì, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con “Quarto grado” il venerdì (un caso eccezionale nel panorama politico) e Giuseppe Brindisi con “Zona bianca” la domenica.