Krampus in mostra a Canal San Bovo

Krampus. Nuovi mostri in Primör! Dal 1 luglio a 13 agosto presso la Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo è stata allestita una Mostra temporanea di maschere dei Krampus in collaborazione con il gruppo Krampus Primor.

Si tratta di una serie di pannelli illustrativi che hanno lo scopo di spiegare in cosa consistono le leggende del Primiero e del Vanoi in fatto di mostri, diavoli e altre creature che vivono nei luoghi; si tratta di una esposizione di maschere, la cui tradizione è tutt’ora viva, che sono utilizzate da chi milita nel gruppo dei Krampus, in occasione delle feste e della ritualità; si tratta di un percorso che il visitatore deve fare, da solo, lentamente, per arrivare a cogliere l’emozione del momento espositivo.

Il percorso inizia con la parte introduttiva, nell’atrio del centro. Essa presenta la storia dei Krampus, con tutte le definizioni che riguardano la fattezza di questi mostri: le corna, la pelliccia, i denti, la faccia, gli oggetti che portano con sé, etc..

Nella prima cantinetta vi sono esposte le maschere, sul fondo altri oggetti che sono evocativi e che ci portano in una dimensione quasi infernale.

Infine c’è una piccola stanza sensoriale, da visitare come ultima tappa di questo percorso, dove l’esperienza del Krampus è intensa e diretta, ma non si vuole rovinare l’emozione dicendo come mai è bene visitare la mostra quando all’interno della stanza esperienziale non c’è nessuno

La Casa dell’Ecomuseo offre proposte interessanti anche oltre la mostra. MC