Circonvallazione ferroviaria di Trento, Rossato (FdI): “Con quali modalità verranno smarriti i rifiuti speciali derivanti dalla demolizione degli immobili?”

Nelle scorse settimane, lungo via Brennero, sono entrati in azione i mezzi per la demolizione degli edifici che interferiscono con le opere della galleria artificiale a ovest di via Brennero del progetto della circonvallazione ferroviaria di Trento. Negli scorsi giorni, all’interno dell’area adibita a cantiere pare siano apparsi alcuni sacchi di colore bianco, caratterizzati dal pittogramma “R” che tendenzialmente contraddistingue i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti speciali. Tale avvenimento, ha generato molte preoccupazioni all’interno della cittadinanza, non soltanto per quanto riguarda la natura del materiale contenuto all’interno dei sacchi, ma anche con riferimento alle modalità di smaltimento degli stessi.

Di conseguenza, al fine di fornire rassicurazioni in merito alla popolazione trentina, nella giornata odierna ho presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta provinciale, nel caso in cui fosse verificata la presenza di rifiuti speciali, a quale tipologia siano essi ascrivibili (materiale ecc.) e da quale attività derivino, quale sia il soggetto incaricato dell’eventuale smaltimento e dove si preveda il conferimento degli stessi.