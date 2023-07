Classifica migliori ospedali al mondo. ADUC: "Per trovare ospedale italiano dobbiamo arrivare al 38° posto col Gemelli di Roma"

“I quattro migliori ospedali del mondo hanno tutti sede negli Usa, secondo una classifica di Statista e Newsweek. Al numero uno, due, tre e quattro, rispettivamente, ci sono la Mayo Clinic di Rochester, la Cleveland Clinic di Cleveland, l’ospedale universitario di Harvard Massachusetts General di Boston e il John Hopkins Hospital di Baltimora, nel Maryland. Complessivamente, gli ospedali statunitensi rappresentano 10 dei 25 migliori ospedali del mondo”.

E’ iniziato con queste parole l’intervento con il quale, l’Associazione a tutela dei diritti degli utenti e consumatori ADUC, è intervenuta per commentare la recente pubblicazione della classifica sui migliori ospedali del mondo.

L’associazione ha poi proseguito come all’interno di questa particolare classifica figurino anche diversi ospedali europei (tra cui uno in Svezia, Berlino e Parigi) e come, a completare la top 10 di questa classifica oltre alle strutture già citate, vi siano anche il Singapore General Hospital e l’UCLA Health Ronald Reagan Medical Center di Los Angeles, Stati Uniti.

Successivamente, ADUC ha reso noto come per identificare i migliori 250 ospedali del mondo, Statista abbia condotto sondaggi su oltre 80.000 professionisti medici in 28 paesi. E come, ulteriori ricerche sui sondaggi sui pazienti e sui dati sulle prestazioni ospedaliere siano state fornite in uno sforzo congiunto da Newsweek e Statista.

“Per trovare un ospedale italiano dobbiamo arrivare al 38mo posto col Policlinico Universitario Gemelli di Roma, seguito, al 60mo posto, dal Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e al 65mo posto dall Policlininco Sant’Orsola -Malpighi di Bologna.

La classifica italiana dei primi dieci, dopo il Gemelli di Roma e il Niguarda di Milano, include ospedali solo a nord di Bologna, tranne l’ospedale Careggi di Firenze che, nella lista mondiale è al 237 posto e al 13mo posto in quella italiana” ha poi concluso l’Associazione ADUC.