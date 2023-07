4 morti negli Stati Uniti facendo la sfida TikTok

Almeno quattro persone sono morte in Alabama, negli Stati Uniti, dopo aver affrontato un’altra sfida mortale di TikTok, che li ha fatti saltare dalla parte posteriore di una barca in rapido movimento. I funzionari statali hanno detto che tutti e quattro sono morti all’istante dopo essersi rotti il collo.

La sfida di TikTok mostra le persone che saltano giù dal retro di una barca ad alta velocità, scendono i piedi per primi. Alcuni saltano con le spalle al mare o al lago, mentre altri fanno backflip. Sono salti dal retro, ma i video sono una manciata, molto diversi tra loro.

“Negli ultimi sei mesi, abbiamo avuto quattro annegamenti che erano facilmente evitabili”, ha detto il capitano Jim Dennis, della Childersburg Rescue Squad in Alabama, all’affiliata di ABC News WPDE-TV. Stavano facendo una sfida TikTok.

@cat.jap#jumpchallenge#fypシ#boatlife♬ Wipe Out – The Surfaris

Il challenge originale prevedeva di saltare dalla barca in movimento lateralmente, pericoloso ma non letale, in seguito in Alabama ci sono stati molti incidenti perché il trend è cambiato con il salto direttamente nella scia delle onde del motore, che per via della potenza dell’acqua ammazza le persone, il collo spezzato, i morti al momento sono solo 4, forse non erano a conoscenza del rischio?

Si darebbe per scontato che essendo vietato saltare sulla scia del motore non lo faccia nessuno, purtroppo bisogna usare la stampa anche per dire NON FATELO PERCHE’ si muore in modo brutale e se si resta vivi si resta comunque paralizzati, cosa ovvia, ma ovvia pare non essere perché spesso la gioventù non ha vissuto il progresso, se lo trova già fatto, per cui le cose NON LE SA. NDR

MC