La Civica punta sulla primaria di anestesia Claudia Vergot

La candidatura di Claudia Vergot arricchisce la lista “La Civica” dell’assessore provinciale agli enti locali, Mattia Gottardi, in vista delle elezioni provinciali del prossimo ottobre. La presenza di Claudia Vergot potrebbe portare un importante contributo alla lista e alla futura legislatura.

Claudia Vergot, 54 anni, primaria di anestesia all’ospedale San Lorenzo di Borgo, è stata presentata ieri pomeriggio da Mattia Gottardi e Massimo Negriolli come volto femminile della lista in Valsugana. Durante la presentazione, la dottoressa Vergot ha parlato delle sue esperienze professionali e ha espresso il proprio parere sul funzionamento della sanità in Trentino.

Vergot ha sottolineato l’eccellenza della sanità trentina a livello nazionale e ha evidenziato i progressi che si stanno facendo per migliorare la comunicazione tra le strutture ospedaliere e il territorio. Secondo la candidata, è importante far comprendere che anche gli ospedali di valle svolgono un ruolo fondamentale e fanno la differenza.

Inoltre, Claudia Vergot ha evidenziato l’importanza della telemedicina e della digitalizzazione nel settore sanitario, soprattutto alla luce dell’esperienza della pandemia. Ha anche sottolineato i progressi che si stanno compiendo nella formazione universitaria del personale sanitario, auspicando che presto anche i medici possano operare negli ospedali periferici.

Mattia Gottardi ha ringraziato Claudia Vergot per la sua disponibilità alla candidatura, sottolineando l’importanza delle sue competenze e della sua esperienza nel risolvere i problemi legati alla sanità. La sua presenza sulla lista “La Civica” potrebbe sicuramente contribuire a consolidare il ruolo della lista e a rendere più significativa la futura legislatura.

La candidatura di Claudia Vergot porta un importante valore aggiunto alla lista “La Civica” in vista delle elezioni provinciali. Le sue competenze e esperienze nel campo medico, unitamente alla sua visione sulla sanità trentina, possono contribuire a migliorare il settore e a consolidare il ruolo della lista nella prossima legislatura.