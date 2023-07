Lavori di manutenzione all’ospedale Santa Chiara

Alle ore 15 di lunedì prossimo, 17 luglio, inizieranno i lavori di verniciatura intumescente che interesseranno la struttura metallica esterna del corpo V, la palazzina ex infettivi che dà su via Crosina Sartori e che ospita tra le altre l’Unità operativa di Geriatria e l’ematologia. I lavori, coordinati dal Dipartimento infrastrutture, interesseranno l’edificio a partire dal tetto e si protrarranno per 10 giorni. Inoltre nella giornata di oggi, 14 luglio, nel poliambulatorio Crosina Sartori sarà sostituito l’impianto di climatizzazione.

Ospedale Santa Chiara, archivio ufficio stampa PAT [ ph Paolo Pedrotti]

Per quanto riguarda i lavori che interesseranno il Santa Chiara, la direzione ha predisposto che tutto avvenga riducendo al minimo i disagi per i frequentatori dell’ospedale, pazienti, personale sanitario e visitatori. In particolare, per evitare che le esalazioni sgradevoli derivanti dalle operazioni di verniciatura possano penetrare nei locali della struttura ospedaliera è stato predisposto che le finestre del corpo C, che danno sul piazzale fornitori, dal seminterrato al settimo piano rimangano chiuse per tutta la durata dei lavori.

Nella giornata di oggi, 14 luglio, anche il poliambulatorio Crosina Sartori in via Gocciadoro sarà interessato da lavori di manutenzione che prevedono la sostituzione dell’impianto di condizionamento. Nel poliambulatorio non sarà pertanto in funzione il servizio di raffrescamento per tutta la durata dei lavori, che comunque è previsto saranno ultimati nel corso della giornata.

Apss si scusa in anticipo per i possibili disagi che i lavori di manutenzione potranno arrecare, confidando nella comprensione di pazienti, visitatori e personale sanitario, e precisando che si tratta di interventi programmati non prorogabili e necessari a garantire sia la sicurezza sia il confort dei frequentatori delle strutture ospedaliere e ambulatoriali.

(al.to)