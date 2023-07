Tutta la verità sulla serie “Adolf” con Will Smith

Will Smith nei panni di Adolf Hitler in un’improbabile serie TV Netflix? È questo il frutto della mente, ma non solo, di qualche buontempone che anche grazie all’intelligenza artificiale è riuscito a far credere in rete che il celebre attore statunitense sia impegnato nella realizzazione di un Hitler di colore.

Non ci sarebbe niente da stupirsi a riguardo, del resto i remake stanno coinvolgendo tanti classici del cinema. Nel caso concreto si tratterebbe di una provocazione nei confronti dei tanti personaggi Disney che hanno cambiato colore di pelle al fine di promuovere l’inclusione e combattere i pregiudizi razziali. Presentando principesse di colore, si cerca di incoraggiare un senso di accettazione delle differenze e di promuovere la diversità come qualcosa di positivo. Infine, la Disney ha riconosciuto che c’è una domanda da parte del pubblico per una rappresentazione più diversificata nei film d’animazione. Cercano di soddisfare il desiderio del pubblico di vedere storie che riflettano le esperienze e le culture di diverse comunità. Il discorso poi è stato concretamente applicato al mondo di Netflix.



Il titolo della produzione, secondo un famoso tweet, era “Adolf”. Quel tweet e un post su Reddit mostravano un’immagine che avrebbe dovuto rappresentare l’attore truccato da leader nazista, completo dell’acconciatura e del famoso baffo, mentre parlava in un microfono facendo un pugno.

Tuttavia, le affermazioni secondo cui Netflix aveva annunciato questa presunta serie “Adolf” e che Smith avrebbe interpretato Hitler erano false. Abbiamo cercato sul sito web e sui social media di Netflix prove di un simile progetto in produzione e non abbiamo trovato alcuna conferma. La pagina IMDb di Smith non mostrava alcun progetto futuro del genere.

Le immagini sembravano essere generati dall’intelligenza artificiale (IA). I risultati delle ricerche delle immagini al contrario non hanno mostrato alcun esempio delle stesse immagini al di fuori dei post casuali sui social media e di un post sul sito di generazione delle immagini dell’IA, PlaygroundAI, che sembrava essere stato creato il 2 maggio 2023. L’immagine in cui Smith faceva un pugno lo mostrava anche con sei nocche. Come abbiamo già notato in precedenza, le dita o le labbra extra sono spesso caratteristiche delle immagini generate dall’IA.

Dopo lo schiaffo tristemente famoso di Smith, quando ha colpito Chris Rock sul palco degli Oscar 2022 dopo che Rock aveva menzionato l’alopecia di Jada Pinkett Smith, l’attore ha affrontato pesante critiche e ha rilasciato una serie di scuse. Dopo l’incidente, Netflix ha messo in pausa uno dei suoi film con Smith, “Fast and Loose”, anche se non si sa se fosse una coincidenza temporale o a causa dello schiaffo. A marzo 2023, “Fast and Loose” era di nuovo in produzione con Smith nel ruolo principale.

Le immagini si sono diffuse anche dopo una controversia su una docuserie Netflix su Cleopatra prodotta da Jada Pinkett Smith, in cui è stata scelta un’attrice dalla pelle più scura e di etnia mista per interpretare la regina titolare. Il casting ha portato ad accuse di “blackwashing”, poiché alcuni studiosi sostenevano che la regina avesse la pelle chiara e un’origine europea.

Se Will Smith stesse effettivamente interpretando Hitler in un film o in una serie, quel semplice fatto sarebbe una notizia di primo piano e le fotografie sarebbero state pubblicate da ben più note riviste di intrattenimento. Tuttavia, dato che erano immagini fittizie generati dall’IA e non c’era alcun annuncio di Netflix su una serie del genere, questa affermazione è stata valutata come “falsa”.