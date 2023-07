Divina lascia il Santa Chiara in contrasto con la Lega

La Lega del Trentino ha recentemente emesso un avviso di richiesta di sospensione nei confronti di Sergio Divina, come annunciato dallo stesso Divina in una nota. L’accusa mossa a Divina è quella di aver pronunciato parole che avrebbero danneggiato il partito.

Di conseguenza, Divina ha deciso di dimettersi dalla carica di presidente del Centro culturale Santa Chiara di Trento. Nelle sue dichiarazioni, l’ex Senatore del carroccio esprime il suo rammarico per la situazione, dichiarando che se i suoi ex amici del partito considerano lui un problema, è giusto per lui lasciare ogni incarico derivante dalle designazioni del partito, incluso il ruolo di presidente del Centro Santa Chiara.

“Se in una famiglia non si ascoltano e non vi è rispetto per i padri – aggiunge l’ex senatore della Lega – significa che lì qualcosa funziona male, e bisogna saperne trarre delle conclusioni. Rammarico a parte, se per i miei ‘ex’ amici sono diventato un problema, mi pare corretto lasciare ogni incarico che deriva da designazioni del mio partito e specificamente la presidenza del Centro S. Chiara che per quattro anni ho diretto (tra l’altro senza alcuna indennità) che so di lasciare in buona salute, con bilanci in ordine e con una programmazione che già copre le stagioni autunno-inverno dell’anno solare in corso”.

L’ex Senatore fa anche riferimento al fatto di aver guidato il Centro culturale per quattro anni senza ricevere alcuna indennità. Egli afferma di lasciare il Centro in buone condizioni, con bilanci in ordine e una programmazione già pronta per le stagioni autunno-inverno dell’anno solare in corso.

La decisione di sospendere Divina per sei mesi potrebbe avere implicazioni significative per lui e per il partito. La sospensione rappresenta un modo per il partito di mostrare la sua insoddisfazione per alcune dichiarazioni ritenute da loro dannose.

Ciò che è certo è che Divina ha scelto di prendere atto della richiesta di sospensione e di dimettersi dal suo ruolo al Centro culturale Santa Chiara. Ora sarà interessante vedere come il partito gestirà questa situazione e se ci saranno conseguenze a lungo termine per la sua relazione con Divina. Nel frattempo, Divina sembra pronto ad accettare la sua nuova realtà e a concentrarsi su nuove sfide che lo attendono.