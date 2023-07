Il volto di Angelina Mango conquista New York

Angelina Mango continua a riscuotere successi su successi nella sua carriera musicale. Dopo aver vinto la categoria canto dell’edizione più recente di Amici e aver ottenuto un Disco di Platino, il suo volto è finito sui grattacieli di Times Square, a New York.

Il motivo di questa grande visibilità è che Angelina è stata scelta come ambassador italiano per Spotify Equal. La sua immagine appare su uno dei grandi schermi del famoso luogo americano, dando a tutti i passanti l’opportunità di ammirarla.

La notizia è stata condivisa dalla stessa cantante sulle sue storie su Instagram, con un commento divertente: “È un fotomontaggio, sicuro”. In seguito, ha ringraziato Spotify Equal per l’onore che le è stato concesso. Non è la prima volta che un’artista proveniente da Amici viene scelta per questa importante opportunità: l’anno scorso fu Sissi ad essere protagonista sulla Times Square.

Ora Angelina si sta preparando per il suo prossimo tour musicale che la porterà in giro per l’Italia. Il tour partirà a ottobre e toccherà alcuni dei club più famosi del paese. I biglietti stanno già andando a ruba, tanto che una delle date, quella di Roma prevista per il 16 ottobre al Largo Venue, è già sold out. Le altre date disponibili includono Napoli il 12 ottobre al Duel Club, Bari il 14 al Demodè Club, Firenze il 18 al Viper Theatre, Torino il 19 all’Hiroshima Mon Amour, Bologna il 21 al Locomotiv Club, Milano il 23 al Magazzini Generali e infine Roncade il 26 in provincia di Treviso al New Age Club. Tutte le informazioni sul tour sono disponibili sul profilo Instagram della cantante.

Questo nuovo successo conferma ancora una volta l’importante ruolo che Angelina Mango si è conquistata nel panorama musicale italiano. La sua voce potente e la sua personalità carismatica la rendono un’artista da tenere d’occhio, pronta a raggiungere traguardi sempre più grandi.