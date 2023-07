Cavalcare ma senza cavallo: come l’HobbyHorse si sta diffondendo

L’alternativa green all’equitazione: l’HobbyHorse si sta diffondendo come non mai nei paesi scandinavi

L’HobbyHorse, uno sport insolito ma affascinante, sta conquistando sempre più popolarità nei paesi scandinavi. Questa particolare forma di equitazione si pratica utilizzando un cavalluccio finto, creato in legno, che offre un’alternativa green all’equitazione tradizionale.

Praticato principalmente da atlete femminili, l’HobbyHorse richiede un notevole impegno e dedizione. Gli atleti si allenano per creare e migliorare una serie di coreografie che vengono poi eseguite “in sella” al loro cavallo di legno. Oltre a questo, le competizioni di HobbyHorse prevedono anche la necessità di percorrere un percorso ad ostacoli, rendendo lo sport ancora più sfidante.

Nonostante il cavallo di legno sia un oggetto inanimato, gli atleti si prendono cura del loro “animale” in modo amorevole e meticoloso, come se fosse un vero cavallo. Non è raro vedere cavalli personalizzati con decorazioni uniche, ben tenuti e con nomi diversi a seconda del loro “padroncino”.

Solo in Finlandia, ad oggi, ci sono più di 10.000 atleti che praticano questo sport. Ciò che sta rendendo l’HobbyHorse popolare è la sua comunità folta e forte, che sta attirando l’attenzione anche al di fuori dei paesi dell’Europa del nord.

Per migliorare ulteriormente questo sport, sono state proposte due idee interessanti. In primo luogo, si suggerisce di introdurre degli effetti sonori adatti per riprodurre il suono degli zoccoli, per rendere l’esperienza ancora più realistica. Inoltre, si propone di rendere obbligatorio indossare una coda durante le competizioni, per completare l’immersione nell’atmosfera equestre.

L’HobbyHorse potrebbe essere uno sport che fa per te? L’attrazione per questo sport è talmente grande che persino il rapper e comico americano Kosha Dillz ha condiviso su Instagram un video di una competizione equestre, in cui si cavalcano bastoni con in cima la testa di un cavallo di pezza. Nel post, il cantante esprime la sua felicità per il fatto che una delle sue canzoni sia stata utilizzata nella competizione di HobbyHorse in Finlandia.

L’HobbyHorse è una realtà consolidata in Finlandia, dove viene organizzato un torneo annuale da 10 anni, che vede la partecipazione di circa 1.500 persone provenienti sia dalla Finlandia che dall’estero. Le competizioni si svolgono in diverse discipline, dal dressage al salto, e offrono molteplici opportunità per gli appassionati di “cavalli bastone”.

Gli appassionati di solito sono bambine e ragazze tra i 12 e i 25 anni, ma l’HobbyHorse sta lentamente attrarre anche l’attenzione di un pubblico più ampio. Questa tradizione finlandese, nata nel 19° secolo, sta diventando una vera moda, dimostrando che l’amore per i cavalli e l’equitazione possono essere espressi in modi unici e creativi.