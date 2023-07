Elenoire Ferruzzi è diventata mamma. Cosa è successo nella casa del GF?

Le ultime foto di Elenoire Ferruzzi su Instagram hanno attirato molta attenzione e sorpreso tutti, come la sua abitudine ad essere sempre “non convenzionale” ci ha abituato. In questa immagine, Elenoire si è ritratta in versione “Barbie incinta”, indossando un abito bianco e tenendo il pancino. La didascalia che accompagna la foto è provocatoria e dice: “Ora posso renderlo pubblico, è successo all’interno della casa del GF ma sinceramente non so chi sia il padre. Ho dovuto tagliare le unghie, manca poco al parto. Anche il seno ho dovuto ridurlo, ora passeremo al viso e dopo sarò una ce***a come tante di voi”.

Questo post ha generato molti commenti da parte dei followers di Elenoire, che si sono mostrati divertiti da quello che l’icona della comunità LGBTQ+ ha condiviso. Elenoire prima si chiamava Massimo, ha 46 anni ed è nata il 24 giugno 1976, sotto il segno del Cancro, a Varese. Ha iniziato il suo processo di cambiamento in donna a 16 anni e l’ha concluso soltanto pochi anni fa.

Poi in un secondo post Elenoire Ferruzzi si è mostrata con un bambino tra le braccia e ha affermato di essere diventata mamma. “Questa notte improvvisamente le doglie di conseguenza portata urgentemente in ospedale, e successivamente alle 3 ho partorito Questa splendida creatura che si chiama HERMES, I dolori sono stati forti lancinanti Ma tanta e’la gioia di stringere questo piccolo esserino a me, Il dolore mi ha deformato le mani che finalmente sono come le vostre senza unghie e normali che bella la normalita’ Come ho fatto a non capirlo prima! Il bambino porterà il mio nome poiché il padre non vuole riconoscerlo, Sono felice anche se dovrò affrontare un piccolo intervento perché ho avuto un piccolo problema all’utero. Grazie per il bene che mi volete e che manifestate sempre tramite i vostri commenti”, ha affermato l’influencer.

Tuttavia, ci sono anche coloro che l’hanno criticata duramente, soprattutto i fan del Grande Fratello Vip, per le parole usate che sono state considerate offensive e fuori luogo. Un utente ha scritto: “Sempre con questa cattiveria in corpo. Ma perché hai tutto questo astio verso le persone?”. Inoltre, diversi seguaci hanno fatto riferimento ai due uomini per i quali Elenoire aveva manifestato interesse all’interno del Grande Fratello Vip.

Questa foto e il relativo commento hanno creato un vero tsunami all’interno del Grande Fratello Vip, mettendo a rischio la permanenza di Elenoire. Le parole offensive e provocatorie hanno suscitato molte polemiche e reazioni negative, soprattutto da parte dei fan del programma. Tuttavia, bisogna prendere in considerazione il carattere eccentrico e anticonvenzionale di Elenoire, che ha sempre messo in discussione i canoni socialmente accettati. Proprio in questi giorni in molti si stanno divertendo a utilizzare l’intelligenza artificiale per la creazione di varie situazioni. A riguardo si cita anche il finto telefilm di Netflix su Hitler con Will Smith.