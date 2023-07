Il rosa e le donne: una binomio recente

Rosa e donne: un binomio che oggigiorno è considerato ovvio, ma che è recente anche perchè – per esempio – nell’ottocento il rosa era associato agli uomini. Il colore rosa è sempre esistito, ma la possibilità di fabbricare materiali di questo colore come la stoffa o la plastica è una scoperta relativamente recente, grazie ai progressi nella chimica e nell’industria. Questa capacità ha portato a conseguenze sorprendenti, con il rosa che è diventato un colore molto diffuso e fortemente associato al genere.

Se un uomo del passato arrivasse con la macchina del tempo ai giorni nostri, sarebbe sicuramente colpito dalla pervasività del colore rosa. Da almeno settant’anni, il è diventato estremamente popolare e più di qualsiasi altro colore, è legato a connotazioni di genere.

L’artista coreana JeongMee Yoon ha raccontato di come si sia sorpresa quando sua figlia di cinque anni ha iniziato a desiderare solo oggetti rosa. Questo desiderio non era mai stato espresso dai bambini in passato, ma è emerso a causa della pervasività di personaggi come Barbie o Hello Kitty. Da questa esperienza, è nato il progetto fotografico “The Pink & Blue Project”, che mostra bambini circondati solo dal loro colore preferito.

Tuttavia, la distinzione tra i colori rosati e celeste attribuiti ai maschi e alle femmine è estremamente recente ed è stata invertita nel corso del tempo. Durante l’Ottocento, il rosa era considerato un colore per i maschi, poiché era considerato una versione addolcita del rosso, un colore focoso e virile. Al contrario, il celeste era associato alle bambine, in omaggio al manto della Madonna.

Questa tradizione era così consolidata che nel 1914 un quotidiano statunitense consigliò alle madri di vestire i maschi di rosa e le femmine di celeste se volevano seguire le tradizioni. Ma quando e come è iniziata la “rosa-mania”? La risposta risale al 20 gennaio 1953, quando la moglie del Presidente Eisenhower, quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti, indossò un abito rosa tempestato di strass durante l’insediamento di suo marito. Questo evento fu così significativo che Mamie diventò un’autentica influencer ante litteram.

Da quel momento in poi, il rosa divenne sinonimo di una certa femminilità conservatrice. La tendenza si diffuse rapidamente e nel 1957 il film “Cenerentola a Parigi”, con Audrey Hepburn, si aprì con un numero musicale intitolato “Think Pink”. Nel corso degli anni ’50, “pensare rosa” significava essere moderni.

Quando Mattel lanciò la Barbie due anni dopo, scelse di vestirla con il “rosa Mamie”, il colore più di moda tra le ragazze. Da quel momento in poi, il rosa divenne la tinta girly per eccellenza, imitata da tutti i competitor nel mondo dei giochi per bambine.

Tuttavia, le convenzioni cambiano rapidamente. Oggi molti rifiutano il rosa a causa delle sue connotazioni retoriche e stucchevoli, mentre altri lo utilizzano in modo ironico o come citazione post-post-moderna. Perfino Barbie è costretta a prendersi in giro per rimanere al passo coi tempi.