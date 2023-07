Respinto l’OdG di Fratelli d’Italia per sostenere famiglie e imprese

Durante la discussione della legge di bilancio è stato respinto l’Ordine del Giorno di Fratelli d’Italia, presentato da Marco Galateo, che aveva l’obiettivo di fornire un sostegno alle imprese e alle famiglie altoatesine e garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Consigliere Galateo aveva proposto tre ambiti prioritari di intervento, comprensivi di misure per la formazione continua nel mondo del lavoro, agevolazioni per l’accesso all’abitazione e incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti:”

“Il Presidente Kompatscher – riferisce il consigliere Galateo – ha dichiarato in aula di essere d’accordo nello spirito delle proposte avanzate dall’Ordine del Giorno, riconoscendo l’importanza di tali ambiti di intervento. Ha tuttavia spiegato che il respingimento è avvenuto per motivi tecnici, in quanto al momento non si dispone delle informazioni necessarie per determinare in quali capitoli del bilancio aumentare la spesa. Per quanto riguarda gli incentivi per l’acquisto di auto meno inquinanti, la questione è stata ritenuta complessa, tanto da necessitare ulteriori approfondimenti.”

Rimane la perplessità di un provvedimento che pur in parte condiviso non è stato approvato: “La crisi economica ha portato a una minore capacità delle imprese di investire nella formazione, che rappresenta invece il pilastro fondamentale per uno sviluppo economico stabile e sostenibile. Così come sempre più complicato è per molti cittadini l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa o per finanziare ristrutturazioni che potrebbero contribuire positivamente dal punto di vista energetico.” – ha commentato l’esponente di Fratelli d’Italia.

Al contempo il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Galateo, ha commentato con rammarico il voto contrario della Giunta composta da Svp, Lega e Forza Italia sull’ordine del giorno presentato dal suo partito, mirato a promuovere politiche a favore delle persone con disabilità. “La maggioranza ha respinto l’ordine del giorno con cui chiedevo misure ed interventi mirati per migliorare la qualità di vita e le opportunità lavorative delle persone con disabilità” – ha dichiarato Galateo.

Secondo il consigliere, la proposta di Fratelli d’Italia si focalizzava su aspetti fondamentali come l’assistenza sanitaria, l’accesso al mondo del lavoro e la mobilità urbana per le persone con disabilità. “Lo scandalo è che in aula non è stata data nessuna spiegazione sul rifiuto delle nostre proposte a favore delle persone svantaggiate, dimostrando poca sensibilità su un argomento di grande importanza” – ha aggiunto Galateo. “È una sconfitta per l’intera comunità altoatesina, che si aspetta una leadership attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini.”