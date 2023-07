Bali: influencer finge di pulire la spiaggia per i suoi follower

L’intento teoricamente per l’influencer era sicuramente lodevole: ovvero sollecitare i suoi follower a prestare maggiore attenzione a dove buttare la plastica, ma la resa non è stata la stessa.

Un’influencer – così come riportano varie testate ma anche il canale instagram Plastic Free – dopo aver fatto un video per sensibilizzare le persone a pulire le spiagge come lei, ha lasciato il sacco nero di rifiuti sul posto e ha continuato la sua giornata come se nulla fosse accaduto. Il passante, indignato per questa mancanza di impegno e per la falsa immagine che l’influencer stava cercando di dare, ha deciso di registrare la scena e ha successivamente condiviso il video su TikTok.

Nel filmato condiviso si può infatti vedere l’influencer raccogliere cartacce e bottiglie di plastica dalla spiaggia. A prima vista sembrerebbe un’ottima azione per contribuire a ripulire l’ambiente che ci circonda e che troppo spesso viene imbrattato da rifiuti che finiscono tristemente nei mari e negli oceani. Il video non si ferma però qua e si è ben capito come la donna era più intenta a essere inquadrata bene dalla telecamera in varie pose.

Le immagini hanno fatto il giro del web e sono diventate virali, scatenando una forte polemica sui social media. Le persone hanno espresso la loro rabbia e delusione per il comportamento dell’influencer e hanno iniziato a chiedere che il suo nome fosse reso pubblico. È nata così una “caccia” al nome della protagonista del video, e molti utenti hanno iniziato a identificarla e a esprimere il loro disprezzo per le sue azioni.

Il bagnasciuga delle spiagge di Bali, in Indonesia, è spesso afflitto – così come tantissime spiagge anche nel nostro Paese – da una grande quantità di rifiuti, soprattutto di plastica, che minacciano l’ecosistema marino. Pertanto, quando un passante ha notato l’influencer impegnata a raccogliere i rifiuti, sembrava che finalmente qualcuno stesse facendo una differenza in questa lotta contro l’inquinamento marino.

Coinvolti nella vicenda anche altri influencer che con la vicenda ben poco avevano a che fare, soprattutto con quel video.