SONDAGGIO: Favorevole o contrario alla “stanza per l’ascolto” all’ospedale Sant’Anna a Torino?

L’ospedale Sant’Anna di Torino ha recentemente suscitato polemiche con l’annuncio della creazione di una “stanza per l’ascolto” per le donne che desiderano interrompere una gravidanza. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie a una convenzione firmata tra l’ospedale e un’associazione antiabortista di ispirazione cattolica.

La decisione di introdurre questa stanza ha destato numerose reazioni contrastanti. Da un lato, i sostenitori dell’aborto sicuro e legale sono preoccupati per il coinvolgimento di un’associazione che potrebbe promuovere un’agenda antiabortista e per la possibilità che le donne che scelgono questa opzione possano subire pressioni o giudizi. D’altra parte, gli oppositori dell’aborto salutano questa iniziativa come un’opportunità per offrire un supporto emotivo e spirituale alle donne che si trovano in questa difficile situazione.

È importante notare che l’aborto è legale in Italia entro le prime 12 settimane di gravidanza, e l’ospedale Sant’Anna è uno degli istituti che fornisce questo tipo di servizio. Tuttavia, la recente introduzione della “stanza per l’ascolto” ha portato alla luce ancora una volta il dibattito sulla moralità e la scelta individuale riguardo all’aborto.

