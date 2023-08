Bolzano: salvata ragazza che camminava sui tetti del centro

Certamente non una notte semplice per i vigili del fuoco e la polizia di Bolzano con una ragazza che camminava sui tetti delle case del centro, probabilmente a causa di uno stato di ebbrezza dovuto all’alcool. La ragazza aveva deciso di fare una passeggiata notturna sui tetti di un condominio di cinque piani. Sembra che la ragazza non si sia resa conto del pericolo a cui stava esponendo se stessa.

La situazione, così come riportato dall’agenzia Ansa, è stata estremamente complicata per i soccorritori, a causa dell’architettura dei tetti pendenti degli edifici nel centro storico di Bolzano. Nei fatti la ragazza era riuscita a salire su un tetto tramite una grondaia, ma questa ha ceduto sotto il suo peso. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo di personale sanitario e dei vigili del fuoco, la ragazza è stata tratta in salvo.

Ma l’impegno della squadra volante a Bolzano non si è limitato solo a questa operazione di salvataggio. Nel corso della settimana, le pattuglie hanno svolto numerose attività di controllo e identificazione nel centro di Bolzano. In totale, sono state identificate 458 persone e controllati 152 veicoli. Inoltre, sono stati effettuati 16 posti di controllo.

Riguardo agli stupefacenti a Bolzano, sono stati sequestrati 23 grammi di hashish e una persona è stata segnalata come consumatore di sostanze stupefacenti. Dodici persone sono state denunciate a piede libero per vari reati. Tra queste, due sono state denunciate per maltrattamenti in famiglia, una per guida in stato di ebbrezza, una per divieto di dimora a Bolzano, una per resistenza ed oltraggio, cinque per rissa, una per contravvenzione al foglio di via obbligatorio ed una per evasione.

È stato inoltre disposto il divieto di avvicinamento nel caso di dodici persone, che con il loro comportamento incivile limitano la libera fruizione degli spazi pubblici.