Linea Trento-Bolzano, dal 7 al 12 agosto treni sostituiti dai bus

Da lunedì 7 agosto sino al 12 bloccata la circolazione dei treni tra Trento-Bolzano a causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Verona-Brennero.

Dal 7 al 12 agosto 2023, i treni regionali tra le due stazioni saranno parzialmente cancellati e sostituiti con autobus. Questo comporterà dei cambiamenti agli orari di partenza dei mezzi di trasporto sostitutivi rispetto a quelli dei treni, nonché tempi di percorrenza più lunghi. È importante tenere in considerazione questi fattori per organizzare al meglio i propri spostamenti durante questo periodo.

Un’altra limitazione riguarda i treni ad alta velocità che subiranno delle restrizioni a Trento. I treni Intercity ed Eurocity, invece, saranno parzialmente cancellati e sostituiti con autobus.

È importante notare che su questi autobus sostitutivi non sarà consentito il trasporto di biciclette né quello di animali di grossa taglia. Questa restrizione potrebbe comportare delle difficoltà per coloro che avevano pianificato di effettuare viaggi con queste specifiche esigenze.

Inoltre, per consentire la sosta dei bus sostitutivi, durante lo stesso periodo dal 7 all’11 agosto, è previsto lo spostamento del punto di fermata “Trento FS” nell’autostazione di Trentino Trasporti in via Andrea Pozzo 4, settore 13. È importante prendere nota di questa variazione di fermata per evitare inconvenienti durante i propri spostamenti.

Fortunatamente, lungo la tratta Trento-Verona il servizio ferroviario ordinario rimarrà attivo senza particolari variazioni. Pertanto, i viaggiatori che necessitano di effettuare spostamenti su questa tratta non dovranno preoccuparsi di interruzioni o cambiamenti significativi.

In aggiunta alla sospensione della circolazione treni tra Trento-Bolzano, è prevista anche un’interruzione sulla tratta Brennero-Innsbruck dal 7 al 22 agosto 3023. È importante tenere presente questa ulteriore limitazione per pianificare al meglio i propri viaggi durante tale periodo.