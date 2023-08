Panda 2024, evoluzione SUV

“Panda” non è ancora il nome ufficiale di questo nuovo modello di segmento B, anche se è molto probabile che la Casa resti fedele alla denominazione storica, un po’ come accaduto di recente con la 600.

L’11 luglio del 2024, tra poco meno di un anno, Fiat ha deciso che presenterà la sua nuova Panda, l’auto più venduta in assoluto, sempre in vetta alle classifiche dei modelli preferiti in Italia e in Europa.

Il modello per il futuro, secondo quanto ha dichiarato lo stesso AD di Fiat Olivier François sarà “cool, popolare e accessibile”. Il nome A dir la verità, nessuno ha ancora confermato ufficialmente che il nome della nuova auto sarà ancora Fiat Panda. (Virgilio Motori)