“Cedute perchè l’allevatore non è più interessato a Jack Russell”

Eppure ancora nel 2023 si sente ancora parlare di allevamenti di cani e di allevatori che decido di dar via le loro cagnoline per una svariata serie di motivi tra cui anche il non essere “produttive”. Le ragioni possono essere comunque svariate e quell’amico a quattro zampe che condivide la vita di chi ne possiede uno diventa un semplice oggetto. Sono certamente parole pesanti e non sappiamo i veri motivi che hanno spinto un allevatore a dar via Lola e Layla, due adorabili Jack Russell di soli due anni, che sono state coinvolte in un triste episodio a causa dell’allevatore che ha deciso di privarsi di loro.

Il gruppo Zampa Trentina ha solo due foto che mostrano il loro sguardo triste, un riflesso di quanto abbiano sofferto. Queste due cani hanno bisogno urgentemente di una nuova famiglia che possa offrire loro amore, pazienza e un ambiente tranquillo per aiutarle a superare le loro paure e a riprendere fiducia.

Lola e Layla sono due cagnoline timidissime e spaventate a causa del loro passato, una caratteristica che differisce da quella dei Jack Russell che sono noti per la loro vivacità e socialità.

La causa potrebbe essere attribuita al fatto di essere vissute sempre dentro l’allevamento. Nonostante ciò, hanno dimostrato di essere cani buoni e socievoli, capaci di convivere pacificamente con altri cani e addirittura con i gatti.

Come viene detto su Zampa Trentina “Cercano una famiglia paziente che possa offrire tempo e un contesto tranquillo per permettere loro di prendere sicurezza e fiducia in sé stesse e verso gli umani che finora le hanno solo sfruttate. Si valutano anche adozioni singole, non per forza in coppia. Obbligo di sterilizzazione. Si trovano in Emilia Romagna. Per info Paola 3480120409 o Filly 3458426319”.

Così come riportato da La Stampa di recente un portale inglese ha realizzato un planisfero delle razze più amate nel mondo. Questo ha confermato l’apprezzamento da parte degli italiani per il Golden Retriever, mentre il cane più popolare del nostro continente è il Border Collie, amato da spagnoli, belgi, islandesi, cechi, ungheresi, sloveni e andoresi. I Golden Retriever sono amati anche dai greci, danesi, norvegesi e irlandesi, i Pastori tedeschi da tedeschi e ciprioti mentre i francesi preferiscono i Pastori australiani.

Il Jack Russell, invece, cane vivace, intelligente e giocherellone, risulta – secondo i dati Enci del 2016 – sesto cane più apprezzato in Italia con la presenza di 5243 esemplari.