Fugatti e Fratelli d’Italia: accordo per la gestione dei grandi carnivori

Pace fatta dopo le tensioni degli ultimi giorni in merito alla gestione dei grandi carnivori. Lo hanno annunciato Lega e Fratelli d’Italia con due comunicati stampa. Nell’incontro odierno tra il Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e le forze politiche che sostengono la sua candidatura, si è raggiunta una totale convergenza sulla gestione dei grandi carnivori. Secondo Fugatti, vi è piena sintonia sulle modalità di gestione adottate durante la sua amministrazione, come il contenimento del numero degli esemplari presenti in Trentino e l’abbattimento dei soggetti problematici.

La coalizione ha espresso anche un parere favorevole sulla revisione degli strumenti normativi e tecnici. L’obiettivo è quello di proporre modifiche che rispondano alle esigenze del territorio e garantiscano la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell’agricoltura di montagna. Inoltre, si sollecita l’autonomia a livello statale ed europeo per poter adottare le politiche più adeguate.

Alessandro Urzì ha commentato così: “Piena soddisfazione anche da parte di Fratelli d’Italia rispetto all’incontro di coalizione odierno che ha mostrato il lato di una unione di forze politiche che si riconoscono non solo nei valori fondamentali ma anche in una politica del fare che permetterà di affrontare nei prossimi cinque anni con pragmatismo le sfide del Trentino avendo sempre come punto di riferimento l’interesse dei cittadini.

Sul punto che è stato con enormi forzature da parte di certa stampa al centro delle attenzioni nel recente passato, ossia il tema dei grandi predatori già il comunicato del presidente Fugatti conferma la perfetta sintesi sulle volontà di tutte le componenti della coalizione, ad iniziare da Fratelli d’Italia.

Sintesi che si traduce in un pieno e incondizionato appoggio da parte del partito, come già fatto per esempio in sede di assestamento del bilancio sulla norma per maggiori margini di azione da parte della provincia in tema di rimozione di esemplari problematici, alla linea della giunta provinciale.

A livello nazionale va ricordato come stiamo lavorando in parlamento in piena sintonia per garantire al Trentino margini di autonomia su un tema delicato che impone scelte rapide. Decisivo un ordine del giorno a mia prima firma alla camera dei deputati nel novembre scorso, ma importanti anche le iniziative di colleghi della coalizione in ambito di commissione agricoltura”.

