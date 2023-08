Rubava le offerte dei fedeli al Duomo di Trento

Un classico per un certo verso: il furto delle offerte fatte dai fedeli ad una Chiesa. Un tema scottante e che turba la società che offre una somma di denaro per varie ragioni religiose, o non, con la speranza che nessuno di non autorizzato se ne appropri. Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno sventato un furto all’interno del Duomo cittadino. Un cittadino rumeno, già noto alle Forze di Polizia, è stato denunciato per aver rubato alcune offerte dei fedeli.

Il rapido intervento delle forze dell’ordine è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un turista straniero che ha notato il comportamento sospetto dell’uomo. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno trovato il sospetto ancora all’interno della chiesa.

Il ladro è stato sorpreso mentre cercava di asportare del denaro lasciato all’interno delle cassette delle offerte, utilizzando un’asticella con nastro adesivo. Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quasi 60 euro, presumibilmente rubati poco prima sempre all’interno del Duomo.

È importante sottolineare che l’indagato gode della presunzione di innocenza fino a quando non verrà provata la sua colpevolezza in tribunale. Solo attraverso una sentenza irrevocabile si potrà stabilire definitivamente se il sospettato è responsabile del furto.

Questa vicenda mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La segnalazione tempestiva del turista straniero ha permesso ai Carabinieri di intervenire prontamente, evitando che ulteriori offerte fossero sottratte.

È fondamentale che la comunità si impegni a segnalare eventuali comportamenti sospetti. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e prevenire atti illeciti.

Si sottolinea inoltre l’importanza di adottare misure di sicurezza all’interno dei luoghi di culto, al fine di proteggere non solo i fedeli, ma anche le offerte e le donazioni. È opportuno ad esempio installare telecamere di sorveglianza e adottare precauzioni per evitare furti.