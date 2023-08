Sino a sabato 26 agosto caldo eccezionale, da domenica si cambia

Proseguirà fino alla giornata di domani, sabato 26 agosto, un’onda di caldo eccezionale che da diversi giorni sta colpendo il Trentino. Le previsioni meteo di Meteotrentino indicano che fino a sabato il cielo sarà principalmente soleggiato, accompagnato da temperature molto elevate e ben sopra le medie stagionali. Durante il giorno, i termometri raggiungeranno valori superiori ai 35-36 gradi centigradi, mentre durante la notte si registreranno temperature tropicali, con minimi superiori ai 20 gradi centigradi in molte località di fondovalle.

Nonostante il sole e il caldo intenso, sono previsti anche alcuni rovesci e temporali a pomeriggio e sera, in particolare nella giornata di sabato. Tuttavia, la situazione meteo cambierà drasticamente a partire dalla giornata di domenica, quando è previsto l’arrivo di una saccatura di origine nordatlantica. Questo porterà un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio e durante la notte, alcuni di questi temporali potrebbero anche essere intensi, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.

Lunedì, il cielo sarà prevalentemente coperto con diffusi rovesci e temporali, alcuni dei quali potrebbero raggiungere un’intensità considerevole. Inoltre, si verificherà anche un brusco calo delle temperature. Nel pomeriggio, fortunatamente, i fenomeni inizieranno a diminuire.

Nel complesso, l’intero evento porterà notevoli quantità di pioggia, talvolta anche intense, mentre le temperature subiranno un sensibile calo e si posizioneranno al di sotto delle medie stagionali fino a mercoledì. Martedì e mercoledì saranno quindi giornate molto più fresche, con alternanza di nuvole e tratti soleggiati, e la possibilità di qualche isolato rovescio.

È importante sottolineare che le previsioni meteo possono variare, pertanto è consigliabile controllare gli aggiornamenti per essere preparati alle condizioni atmosferiche in evoluzione. In ogni caso, dopo giornate di caldo torrido, l’atteso peggioramento del tempo sarà probabilmente un sollievo per molti, offrendo un po’ di refrigerio dalle alte temperature estive.