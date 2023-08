Covid: ripartita l’iniziativa vaccini

In questi giorni si sono sentite delle notizie fresche insistenti relative alle preoccupazioni per la nuova variante Covid. I nuovi contagi appena iniziato il ciclo, hanno scatenato la corsa al lancio anticipato dei vaccini contro l’influenza e il coronavirus.

Secondo i ricercatori la variante Covid BA.2.86 è altamente mutata e potenzialmente più probabile che infetti anche chi è vaccinato già. L’immunità vaccinale sarà potenziata a partire dai più vulnerabili nelle case di cura e dagli immunodepressi dall’11 settembre, in Europa, mentre in seguito potrebbe toccare agli over 65 e agli operatori sanitari. In Regno Unito la situazione è iniziata in questo modo: i primi contagi hanno fatto scattare l’allarme.

In Italia, al momento, non sono ancora state definite le linee guida. “È priorità che i gruppi più vulnerabili ricevano un vaccino per rafforzare la loro immunità durante l’inverno per proteggersi e ridurre la pressione sul sistema sanitario” secondo il governo americano – ad esempio – questa variante di Covid si può sommare alle influenze anche se si è già preso il Covid. Insomma niente di nuovo.

“Niente allarmismi” ha detto Matteo Bassetti

E proprio oggi, mercoledì 30 agosto, è arrivato il via libera dall’Ema (Agenzia europea del farmaco) al primo vaccino anti-Covid aggiornato a XBB (la famiglia di varianti attualmente più diffusa), la versione raccomandata dalle autorità sanitarie internazionali per le prossime campagne d’immunizzazione autunnali.

A quanto si apprende dalla Stampa, oggi il Comitato per i medicinali anti Covid a uso umano Chmp dell’ente regolatorio Ue dovrebbe infatti deliberare sul vaccino adattato a XBB.1.5 (la variante Kraken) di Pfizer. Mentre il verdetto sull’altro vaccino a mRna mirato a XBB.1.5, quello di Moderna, è previsto per metà settembre.

Per quanto riguarda il personale scolastico, il consiglio degli esperti è rivolto ad over 60 e fragile ed è quello di unire l’anti coronavirus e l’anti influenzale.

MC