Spinelli sul New Edge Times, in USA a parlare di Trentino

La stampa statunitense scopre l’eccellenza economica del Trentino. In un’intervista intitolata: “Focus su una piccola provincia autonoma italiana in continua crescita economica” da Oltreoceano si interpella l’assessore provinciale competente, Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente alle prossime elezioni provinciali, su una serie di tematiche.

Nel colloquio con il New Edge Times, quotidiano californiano di San Francisco e dunque della zona a più alta densità e qualità tecnologica degli States, interpellato su varie questioni Spinelli tra l’altro afferma: “In una società liquida, i legami e i valori tradizionali sono indeboliti e la politica deve trovare nuovi modi per connettersi con i cittadini. Dobbiamo adottare un approccio flessibile e aperto, ascoltando le esigenze in continua evoluzione e cercando soluzioni innovative. È fondamentale che la politica non si limiti all’uso superficiale delle tecnologie digitali, dovremmo dunque utilizzare queste piattaforme per coinvolgere i cittadini in un dialogo significativo, affrontando questioni reali e creando un senso di comunità online che si traduca in azioni concrete offline. La politica – sostiene tra l’altro ancora Spinelli – deve promuovere una visione economica che metta al centro il benessere delle persone e non il mero consumo. Dobbiamo cioè creare politiche economiche che riducano le disuguaglianze, garantiscano opportunità per tutti e sostengano un’equa distribuzione della ricchezza”.