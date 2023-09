Superbonus. Il tributarista Lupi: “C’è emorragia di soldi pubblici per generare quale risultato?”

Entrando nel merito del superbonus, Raffaello Lupi ha poi aggiunto: "Abbiamo avuto tutti i bonus, l'unico che manca finora è quello per andare a giocare al casinò

Il Prof. Raffaello Lupi, tributarista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus per parlare, tra i vari temi toccati, del superbonus e del debito buono.

Il Professor Lupi ha esordito parlando del debito buono: “Il debito buono non lo puoi delegare ai privati. Noi stiamo esternalizzando la spesa pubblica su chi ti compra la bicicletta”.

Entrando nel merito del superbonus, Raffaello Lupi ha poi aggiunto: “Abbiamo avuto tutti i bonus, l’unico che manca finora è quello per andare a giocare al casinò. Anche dove non si ruba, non è detto che siano spese davvero utili. Se tu vuoi impattare sull’ambiente, lo devi fare anche in Cina e in India. Se noi avessimo dovuto fare questi lavori in tutti i condomini d’Italia quanto sarebbe costato? C’è un’emorragia di soldi pubblici per generare quale risultato? Una volta che il tritacarne di quattrini si è avviato, bisogna dire basta”.