Bolzano: maggiori controlli da parte dei Carabinieri

Continua l’azione incessante di prevenzione dei reati e di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bolzano nelle aree più degradate e malfrequentate della città.

Ieri sera la cittadinanza ha potuto avvertire un maggior senso di sicurezza scorgendo per le vie del centro storico una squadra appiedata di 12 Carabinieri intenti a perlustrare le aree maggiormente esposte a rischio.

La presenza ed i controlli effettuati dai militari hanno contribuito al contrasto del degrado nelle aree di piazza Stazione, della Camera di Commercio e di Piazza Verdi, evitando il bivacco notturno di senzatetto e pregiudicati, nonché infrenando, con interventi mirati, dinamiche di cessione di sostanze psicotrope.

I militari hanno altresì esteso le aree d’intervento non solo al centro storico, ma anche, mediante l’impiego della stazione mobile, al quartiere Casanova, noto alla cronaca locale quale luogo di ritrovo di giovani intenti a disturbare la quiete e a deturpare gli spazi pubblici.

Durante l’interno arco del servizio, protrattosi dalle ore 18 fino a tarda notte, i militari della Benemerita hanno sottoposto a controllo più di una dozzina di veicoli, identificato oltre 60 persone sospette e deferito in stato di libertà l’autore di un furto con destrezza avvenuto nei pressi dell’Hotel Laurin.

Durante le operazioni a Bolzano, è stato altresì assicurato alla giustizia un soggetto sul quale pendeva un ordine di carcerazione per cumulo di pene, nonché tratto in arresto un soggetto extracomunitario ritenuto responsabile di una rapina nei confronti di una ragazza nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Adige, il quale stava tentando di darsi alla macchia fuggendo su un treno diretto verso il confine di Stato.

Diverse sono state le sanzioni per violazione al Codice della Strada, che hanno registrato, fra l’altro, un deferimento in stato di libertà per trasgressione dell’art. 186 C.7 (“Guida sotto l’influenza dell’alcool”): “in detta circostanza, i militari dell’Arma hanno individuato, nei pressi di Via Roma, un’auto che sbandava e faticava a marciare in sicurezza, costituente un serio pericolo per la circolazione stradale notturna”.

Soddisfatto dei risultati è il Comandante di Compagnia, Ten. Col. Stefano ESPOSITO VANGONE, il quale, nel complimentarsi con i propri uomini, ribadisce che: “L’Arma dei Carabinieri svolge quotidianamente un servizio di vicinanza e prossimità al cittadino, mediante l’impiego di militari motivati e professionali, pronti a operare senza risparmio alcuno di energie. I risultati conseguiti mi permettono di poter asserire di essere sulla strada giusta per riportare ordine, sicurezza e decoro in città. Invito tutti i cittadini a continuare a collaborare con l’Arma nel segnalare problematiche e aree degradate, su cui interverremo in maniera rapida, incisiva e inflessibile. I servizi rinforzati, come quello di ieri sera, verranno replicati e saranno l’emblema di un’immediata risposta alle esigenze di sicurezza della città di Bolzano, così come la stazione mobile dei Carabinieri, già molto apprezzata dai bolzanini, costituisce primo usbergo di legalità in tutte quelle aree che necessitano di una maggior presenza dello Stato”.