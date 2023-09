Diodato si racconta: “penultima data del tour sarà a Lampedusa, vorrei provare a portare un abbraccio con la musica”

Diodato ha esordito proprio parlando del suo ultimo tour: "Ho fatto due concerti anche in Cina. E' stato incredibile. C'erano anche dei ragazzi cinesi che si erano preparati e cantavano le mia canzoni.

Il famoso cantautore Diodato, già vincitore del Festival di Sanremo 2020 con il brano “Fai rumore”, è stato ospite di Rai Radio2 nel corso del programma ‘Radio2 Social Club’, condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12.00 per parlare, tra le varie, del suo ultimo tour che l’ha visto esibirsi anche all’estero.

Diodato ha esordito proprio parlando del suo ultimo tour: “Ho fatto due concerti anche in Cina. E’ stato incredibile. C’erano anche dei ragazzi cinesi che si erano preparati e cantavano le mia canzoni. E’ stato bellissimo, ho scoperto anche una Cina che non conoscevo. Il tour è partito da Taranto e si chiuderà all’alba dell’otto ottobre a Taranto”.

Diodato, prima di concludere, ha poi aggiunto: “La penultima data del tour sarà a Lampedusa. Mi sono chiesto se in qualche modo potesse essere il momento giusto per andare a suonare in un luogo che sta attraversando un momento molto difficile. Mi sono risposto di sì, mi piacerebbe arrivare per la prima volta a Lampedusa, dove non sono mai stato, e provare a portare con la musica un abbraccio. Sarà un grande onore per me”