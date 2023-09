Sicurezza a Rovereto. Dalzocchio plaude al Carabiniere di quartiere

Alle preoccupazioni della cittadinanza di Rovereto – così come riportato in precedenza – hanno risposto i Carabinieri con il Carabiniere di quartiere. A riguardo è intervenuta la Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio, che in una nota stampa ha affermato: ” Bene l’attenzione posta dai Carabinieri, in concerto con le altre forze dell’ordine, per il territorio di Rovereto dopo i recenti casi di cronaca che sono culminati con gli efferati delitti avvenuti nella città della Quercia nel corso di quest’estate”.

Dalzocchio ha poi affermato che: “Il controllo delle dinamiche della comunità, da parte delle Forze dell’ordine, si sta intensificando con l’obiettivo non solo di garantire maggiore visibilità delle pattuglie, ma soprattutto di instaurare un confronto e un dialogo reciproco con la popolazione. L’obiettivo primario è infondere sicurezza, offrire consigli e accogliere istanze e preoccupazioni da parte di tutti i cittadini, in modo da favorire una conoscenza diretta e personale di questi straordinari uomini e donne in divisa, nei fatti un qualcosa che nel corso di questi anni l’aspirante Presidente della Provincia Autonoma di Trento ed ex Sindaco di Rovereto non è riuscito a fare”.

Sempre in merito alla delicata situazione riguardante la cittadina di Rovereto, Dalzocchio era intervenuta lo scorso 25 agosto affermando: “Ringrazio per l’attenzione il sottosegretario Nicola Molteni che ha risposto affermativamente alle nostre richieste sulla questione della sicurezza a Rovereto. Il suo interesse e impegno sono stati fondamentali per affrontare situazioni critiche presenti sul territorio da tempo e che richiedevano un’attenzione particolare soprattutto a seguito dei fatti delittuosi avvenuti nell’ultimo periodo.

L’attività straordinaria di controllo del territorio, durata 14 giorni, dal 10 al 24 agosto, ha dato risultati significativi. Sono state identificate 1527 persone e quattro individui sono stati denunciati per spaccio. Sono stati inoltre controllati 415 veicoli e sequestrati due etti e mezzo di hashish e un altro etto e mezzo di droghe sintetiche”.

L’ex Primo cittadino di Rovereto, Francesco Valduga, su il Dolomiti aveva affermato in merito anche alle dichiarazioni di Salvini con queste parole: “Finiamola di dipingere Rovereto come un Bronx ringraziamo le forze dell’ordine per quello che stanno facendo”.

Dalzocchio, nella nota stampa diramata nella giornata odierna, ha concluso affermando: “Mi auguro che che questo impegno prosegua e venga riconosciuto e valorizzato tanto dalla popolazione quanto dalle istituzioni. È fondamentale che tutti gli attori coinvolti, sia a livello istituzionale che civile, collaborino attivamente per contrastare ogni forma di illegalità e favorire una convivenza pacifica e sicura”.