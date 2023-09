Il Festival dello Sport: presentato il programma della sesta edizione

Il Festival dello Sport torna a Trento dal 12 al 15 ottobre 2023. L’appuntamento di quest’anno, organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento, Trentino Sviluppo e Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, si intitolerà “La Grande Bellezza”. Un concetto che si sposa alla perfezione con il mondo dello sport e che verrà esplorato in ogni sua sfaccettatura da coloro che hanno scritto indelebili pagine di storia nelle rispettive discipline.

Saranno più di 150 gli eventi e oltre 200 gli ospiti nazionali e internazionali che interverranno per raccontare momenti, eventi e gesta che sono entrati di diritto nella leggenda. La bellezza dello sport raccontata in prima persona dai più grandi interpreti dello scenario sportivo nazionale e internazionale.

Trento è la casa de il Festival dello Sport fin dalla prima edizione quando, nei teatri e nelle piazze della città, si è creata quell’alchimia che, edizione dopo edizione, ha reso il Festival così speciale.

professionisti e atleti di grande livello e tanti altri sportivi che interverranno sul palco in questi quattro giorni. I camp di Arrampicata (Piazza Santa Maria Maggiore), Basket, Padel (entrambi in Piazza Fiera) e di Arti Marziali (Piazza Cesare Battisti) saranno realizzati in collaborazione con le federazioni, le associazioni locali dei vari sport e i partner del Festival.

Una delle grandi novità di questa edizione sarà la presenza di Gazzetta Active, il brand di riferimento per lo stile di vita attivo. Nella centralissima Piazza Dante sarà allestita una palestra a cielo aperto, l’Active Village. Un vero e proprio villaggio per il fitness a disposizione di curiosi, principianti, esperti o semplici appassionati. Padrone di casa e curatore del palinsesto sarà il Signore degli anelli dello sport italiano Jury Chechi che vestirà sia i panni di trainer che quelli dell’intervistatore.

Ci sarà spazio poi per i talk dell’ACADEMY SALUTE legati al benessere della persona in campo sportivo realizzati in collaborazione con il Gruppo San Donato.

Anche quest’anno, in Piazza Duomo, verrà allestito il book store, uno spazio dove i grandi nomi della cultura e dell’attualità racconteranno con i loro libri le storie legate al mondo dello sport.

Il manifesto della sesta edizione de il Festival dello Sport è stato realizzato dall’artista Riccardo Guasco, che ha voluto affrontare il tema dello sport rappresentando l’epicità e la bellezza insita nei gesti atletici compiuti da numerosi sportivi delle più svariate discipline.

Al fianco del Festival dello Sport, importanti aziende e istituzioni hanno scelto di essere brand partner dell’evento contribuendo attivamente allo sviluppo del palinsesto. Partner Istituzionale: Poste Italiane. Main Partner: Audi e Gruppo Cassa Centrale. Premium Partner: Brembo e UnipolSai.

Sustainability Partner: Ecopneus. Partner: Aprilia, Anas, Felicetti, La Sportiva, McFIT, Rovagnati, Vanini. Scientific Partner: Gruppo San Donato. Official Apparel: Erreà. Official Sneaker: SUN68.

Per accedere alle sale sarà necessario registrarsi su www.ilfestivaldellosport.it. Gli eventi saranno ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti.

Tutte le informazioni aggiornate saranno sempre disponibili sul sito de il Festival dello Sport. I principali appuntamenti saranno trasmessi in streaming sul sito Gazzetta.it e su quello della manifestazione.

Attraverso gli account social de il Festival dello Sport è possibile restare informati su ospiti, eventi, novità e seguire le dirette in corso. L’hashtag ufficiale dell’evento sarà #ilfestivaldellosport #lagrandebellezza.

Il Festival dello Sport è sostenuto da un’importante campagna pianificata su radio, web e tv e su tutti i mezzi RCS MediaGroup.

Alla conferenza stampa di presentazione del palinsesto e dei protagonisti del Festival, svoltasi a Milano, hanno partecipato Urbano Cairo, Presidente e Amministratore Delegato RCS MediaGroup, l’Assessore allo Sport e Turismo della Provincia autonoma di Trento, Stefano Barigelli, Direttore La Gazzetta dello Sport, Giovanni Malagò, Presidente CONI, Gianni Valenti, Vicedirettore vicario La Gazzetta dello Sport e Direttore scientifico Il Festival dello Sport, Maurizio Rossini, CEO Trentino Marketing, Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale Rcs Sport, l’Assessore allo Sport del Comune di Trento, Flavio Deflorian, Rettore Università degli Studi di Trento, Uberto Fornara, Amministratore Delegato CAIRORCS MEDIA, il campione Jury Chechi, Luca Pancalli, Presidente Comitato Italiano Paralimpico, Ernesto Colnago, fondatore Colnago, Angelo Di Livio, Commissario Tecnico Nazionale Poste Italiane. Ha condotto l’evento la giornalista di La7 Cristina Fantoni.