L’ex campionessa di nuoto Novella Calligaris si racconta a Rai Radio2: “ero allergica al cloro, per questo andavo più veloce e ho smesso presto”

Novella Calligaris la prima tra le atlete e gli atleti italiani a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire un primato mondiale, negli 800 metri stile libero

Novella Calligaris, ex nuotatrice italiana, è stata ospite di Rai Radio2 nel corso del programma Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12.00.

Novella Calligaris la prima tra le atlete e gli atleti italiani a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire un primato mondiale, negli 800 metri stile libero. Di recente, nonostante le correnti, ha attraversato a nuovo lo Stretto di Messina: “Abbiamo chiesto a tanti nuotatori di farlo, però mi aveva divertito molto quanto detto da Greg Paltrinieri quando affrontò le gare in mare. Lui diceva di aver bisogno di avere spazi, di non essere rinchiuso. Allora mi sono detta che ci avrei provato anche io. Sono andata dal suo allenatore che mi ha aiutato a capire quanto fosse diversa la nuotata in mare. Devi affrontare le onde, il vento, le meduse”.

Lei per tutta la vita è stata in vasca ad allenarsi e a vincere medaglie e titoli mondiali essendo allergica al cloro: “Andavo più veloce, dovevo seminare il cloro. In realtà spesso mi allenavo in una piscina ad ozono. E poi cercavo di mettere degli unguenti per evitare il contatto diretto. E ho smesso presto, archiviando presto il problema. Perché mi sono specializzata sugli ottocento metri? Perché ho avuto un allenatore che era un filosofo, non solo un allenatore. Quando avevo dodici anni mi disse che mi avrebbe indirizzato agli ottocento metri stile libero così sarei stata dodici minuti zitta”.