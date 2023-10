Rovereto: controlli intensificati dei Carabinieri a settembre

Durante il mese di settembre, la Compagnia Carabinieri di Rovereto ha svolto un’intensa attività di controllo del territorio e di contrasto all’illegalità, con ottimi risultati grazie anche all’impiego di assetti suppletivi forniti dal Comando Provinciale di Trento e all’attivazione del servizio di Carabiniere di Quartiere.

Complessivamente, sono stati eseguiti 475 servizi di pattuglia e perlustrazione, che hanno portato all’identificazione di 4.029 persone e al controllo di 1.780 veicoli. Queste attività preventive hanno portato all’arresto di una persona per violazione delle prescrizioni sulle misure alternative al carcere e alla deferimento all’autorità giudiziaria di altre 11 persone per reati di vario genere. In particolare, cinque persone sono state deferite per maltrattamenti verso familiari, ad una delle quali è stato anche applicato il braccialetto elettronico.

La Compagnia Carabinieri di Rovereto ha anche segnalato alle Autorità competenti 10 persone per violazione delle norme sugli stupefacenti. Tra questi, vi è stato un minorenne sorpreso a spacciare nel centro abitato di Mori. Nel complesso, sono stati sequestrati 1,6 kg di hashish, 72 gr di marijuana e 100 gr di cocaina. Questo risultato è il frutto del costante impegno dei Carabinieri nel contrastare il fenomeno dello spaccio e nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Durante i controlli, sono state contestate anche 101 infrazioni alle norme del Codice della Strada, di cui 6 per guida in stato di ebbrezza. Questo ha comportato il ritiro della patente di guida, il sequestro per confisca del veicolo e la segnalazione al Commissariato del Governo. È quindi fondamentale sottolineare l’impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza stradale e nel contrastare comportamenti irresponsabili che mettono a rischio la vita delle persone.

La Compagnia Carabinieri di Rovereto ha annunciato che manterrà alta l’attenzione sul territorio anche nei prossimi mesi, continuando la sua attività costante di contrasto al crimine e al degrado urbano. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, creando un ambiente vivibile e sicuro per tutti. Grazie all’impegno dei Carabinieri e alla collaborazione della comunità, è possibile contrastare efficacemente l’illegalità e tutelare il benessere di tutti.