UniTrento – Oggi la prima Assemblea Scuola-Università

(a.s.) Nuovo passo avanti sulla via della collaborazione tra università e mondo della scuola trentina: oggi si è tenuta in ateneo la prima “Assemblea Scuola e Università” pensata come momento di confronto sullo stato delle iniziative comuni e di progettazione dei nuovi ambiti di intervento congiunto. Le questioni aperte che riguardano i rapporti tra la scuola trentina e l’Università di Trento sono infatti numerose e importante per garantire una filiera della formazione efficiente, capace di innovare, ma sempre concentrata in primo luogo sulla valorizzazione delle persone. Prevista come appuntamento annuale dal Piano strategico dell’Ateneo trentino, l’Assemblea è stata ideata e realizzata dall’Università insieme al Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con Hit – Hub Innovazione e con numerose realtà impegnate nel mondo dell’educazione, fra cui Iprase, Fondazione Bruno Kessler, Muse, Tsm, oltre a rappresentanti del mondo imprenditoriale.

Molto concreto il piano dei lavori di questa prima Assemblea, che punta tutto sulla conoscenza reciproca e sul dialogo. A cominciare dalla colazione, tutti insieme alla School of Innovation di UniTrento – dirigenti scolastici, personale dell’Ateneo trentino, studenti e studentesse, rappresentanti delle varie realtà del territorio – per favorire fin da subito un clima rilassato di ascolto attivo. Una modalità che è stata poi riproposta nei tavoli di lavoro in cui si sono discusse alcune questioni individuate dagli stessi partecipanti. Tra i temi in discussione, scelti dai partecipanti, c’è la formazione iniziale e continua dei docenti, l’orientamento alla scelta universitaria, le attività di ricerca-azione didattica e di citizen science per gli studenti, la co-progettazione di integrazioni nei curricula scolastici, la promozione discipline STEM e il superamento gap di genere e infine la collaborazione nel disegno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

«Scuola e Università sono le principali agenzie educative del territorio. In questo sta la loro responsabilità e la loro forza» ha commentato il rettore Flavio Deflorian nel saluto introduttivo alla giornata che si è tenuto nel vicino Palazzo Prodi. «Ma bisogna fare sistema perché i temi da affrontare sono tanti, sono cruciali per la formazione dei nostri giovani e perché sappiamo che le risorse a disposizione vanno investite con intelligenza. L’Assemblea Scuola-Università è la prima di una serie di appuntamenti previsti dal Piano strategico tra le attività di Terza missione. Il suo focus non è tanto quello di discutere dei problemi in seno alla scuola o all’università come istituzioni distinte. Piuttosto lavorare in modo efficiente per migliorare il nostro rapporto a livello territoriale, partendo da prendere decisioni più consapevoli e condivise su varie questioni. È proprio qui, in Trentino, una terra da sempre abituata a sperimentare, che possiamo gettare le basi per una collaborazione ancora più costante, stretta. La scuola e l’università sono da anni terreno di innovazione nei loro rispettivi ambiti e competenze. La sfida oggi è esserlo insieme».

Tra le prime iniziative avviate dall’Università di Trento per dare attuazione a quanto previsto dal proprio Piano strategico 2022-27, c’è il rinnovo di un tavolo permanente della formazione insegnanti e rapporti con la scuola (Firs). È uno spazio di condivisione di strategie e buone pratiche che viene gestito in collaborazione con il Formid, il Centro di competenza per la formazione dei docenti universitari e l’innovazione didattica in Ateneo, particolarmente attivo nelle proposte di formazione disciplinare e pedagogica da affiancare ad attività di co-design e di ricerca-azione.

Tra gli obiettivi verso il mondo scolastico UniTrento si impegna a partecipare attivamente con competenze e iniziative alla formazione continua dei docenti, a promuovere iniziative di ricerca sulla didattica innovativa nei contesti scolastici, a dare vita a laboratori su temi specifici nelle scuole. Un tema specifico, su questo, riguarda l’alternanza scuola-lavoro e l’attivazione di percorsi appositamente definiti per studenti particolarmente dotati, che possono cominciare ad approcciarsi in anticipo al mondo dell’università.