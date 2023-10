5 – 18 Ottobre 2023

a cura di Rita Carta Manias, Lesley Bunch, Anna Isopo, Martina Scavone

Inaugurazione 5 ottobre 2023 ore 18:00

Incontro con gli artisti 7 ottobre 2023 ore 11:30

Giovedì 5 ottobre alle ore 18.00 presso Arte Borgo Gallery è stata inaugurata la mostra collettiva dal titolo “TRANSPARENT AS A DRAGONFLY”. Consacrare l’autore de “Le Città Invisibili” è l’intento principale della mostra, che è stata concepita proprio come un riconoscimento ad Italo Calvino nel centenario della sua nascita. La mostra nasce dalla collaborazione di Arte Borgo Gallery e ArtCan, ponendo in prima linea il linguaggio espressivo degli artisti, i quali si sono lasciati ispirare da uno dei testi più significativi dello scrittore, “Le Città Invisibili”.

Articolata in due appuntamenti, la mostra oltrepasserà i confini italiani: presentata dapprima nello spazio espositivo di Arte Borgo Gallery a Roma, nel 2024 proseguirà presso il Bermondsey Project Space di Londra. “Transparent as a dragonfly” riunisce le opere di 36 artisti accomunati da intrecci linguistici il cui ruolo è paragonabile a quello svolto dal lettore del romanzo che, affrontando differenti tematiche, concentra nelle complesse e diverse produzioni delle riflessioni permeate da un’indagine intima, da cui emerge la propria creatività. Uniti da una analoga introspezione sui luoghi, sulle persone e sulla memoria, gli artisti contribuiscono a costruire un dialogo armonioso tra spazio e opere. Ne risulta un’esposizione che, attraverso le pagine del romanzo e le opere degli artisti, genera una dimensione di magistrale coesistenza.

Artisti: Axel Becker, Serafino Botticelli, Lesley Bunch, Paola Ceci, Tere Chad, Francesca Ciaudano, Phil Cope, Roberta De Caro, Luigi De Leonibus, Stathis Dimitriadis, Diane Frost, Waltraud Gemein, Silvio Gorelli, Cathy Green, Monika Hartl, Rian Hotton, Catherine Jacobs, Silvana Landolfi, Sandy Layton, OXALEA – Léa Layeux, Lola Llinares, Andréa Lobel, Lawrence Mathias, Rebecca Moss Guyver, Maria Pacheco Cibils, Hedy Parry-Davies, Ada Pasta, Desa Philippi, Jane Pryor, Luciano Puzzo, Paulina Ree, Maria Stamati, Anna Tonelli, Rebecca Tucker, Maz Weineck.

Partecipano alla mostra in qualità di “guest artists” l’architetto Felicia Cleper-Borkovi e il compositore brittannico Benedict Collins Rice, autori rispettivamente di un video e di una traccia sonora ispirati a “Le Città invisibili” di Calvino. Nel video sono inoltre presenti dei disegni realizzati dall’architetto Alan Codd.