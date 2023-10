Israele: “Siamo in guerra”

Sul fronte ultimo della democrazia in Medioriente, nella giornata odierna si è manifestato uno dei più gravi attacchi da parte di Hamas ad Israele, a confermarlo le fonti internazionali che, di fronte alle evidenze, hanno confermato il ruolo del gruppo terroristico alla base degli obiettivi odierni.

Israele in questi minuti ha provveduto a una risposta massiccia che, come anticipato, non consisterà in una semplice risposta alle provocazioni, ma comporterà una risposta ampia in regime di guerra.

Il Governo italiano ha già ampiamente chiarito la posizione: “Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi.”

Israele-Palestina: gli attacchi colpiscono Gaza dopo l’offensiva di Hamas

La Gran Bretagna “condanna inequivocabilmente” l’attacco a sorpresa di Hamas contro Israele, afferma il ministro degli Esteri britannico James Cleverly.

“Il Regno Unito sosterrà sempre il diritto di Israele a difendersi”, ha detto Cleverly in un post sulla piattaforma di social media X.

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock afferma che Berlino “condanna fermamente gli attacchi terroristici da Gaza contro Israele”.

Baerbock ha detto che Hamas “contribuisce all’intensificazione della violenza”, aggiungendo che “la violenza e i razzi puntati contro persone innocenti devono cessare immediatamente”.

Intanto l’Italia sostiene “il diritto di Israele a difendersi” dal “brutale attacco” di Hamas.

Il governo ha detto di “condannare nei termini più forti il terrore e la violenza in corso contro civili innocenti”.

Il giorno della rivoluzione

Hamas ha rivendicato in questi minuti le sue operazioni dichiarando di essere intenzionata ad abbattere le barriere che dividono la città. In foto bulldozer in azione. Didascalia originale.

Foto: Al Jazeera