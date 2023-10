Moranduzzo: “Maggiori controlli sull’area ex SLOI”

Le ultime notizie uscite sulla stampa locale in merito alla presenza di persone che vivono nell’area ex SLOI e che fanno la spola tra il Trentino e la loro terra d’origine rendono quanto mai necessaria un’azione da parte dell’amministrazione di centrosinistra volta a bloccare la presenza di tali figure, mostrando vicinanza alla popolazione residente nell’area e quindi alla comunità che vive in case proprio a pochi metri dall’area. L’area necessita di essere ulteriormente presidiata. Il rischio è che ci possano essere nell’area fatti come quello avvenuto oltre dieci anni fa quando un incendio era divampato nell’area a sud dell’ex fabbrica Sloi a Trento, distruggendo quattro delle dieci baracche in legno presenti nell’area, in cui avevano trovato rifugio alcune persone senzatetto. Resta fermo il mio sostegno e vicinanza alle forze dell’ordine per il lavoro da loro svolto nel proteggerci quotidianamente. Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo.